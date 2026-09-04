4 самых популярных мужских имени, которые защитят своих обладателей от невзгод

Мода на детские имена постоянно меняется, но некоторые варианты остаются в лидерах на протяжении многих лет. В то же время есть имена, которые неожиданно возвращаются в тренды из прошлого.

24 Канал подготовил подборку самых популярных мужских имен, которые завораживают своим звучанием. Этот материал пригодится будущим родителям, которые ждут появления сына в этом году.

Даниил

Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой судья". Его обладатели не боятся брать на себя ответственность за собственные поступки. Они могут быть хорошими собеседниками, которые всегда выслушают и поддержат в сложный момент. Такие парни могут легко покорить сердца девушек благодаря харизме и чувству юмора.

Богдан

Имя Богдан имеет славянское происхождение и означает "данный Богом". Такие мужчины – умные, добрые и ответственные. У них хорошая интуиция, которая помогает им в решении проблем. Богданы всегда готовы защищать слабых и стремятся к достижению своих целей.

Дмитрий

Имя Дмитрий имеет древнегреческое происхождение и означает "посвященный богине Деметре", которая была покровительницей плодородия и земли. В древности так называли представителей всех слоев населения. Обладатели этого имени отличаются незаурядной стойкостью и силой духа.

Давид

Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "возлюбленный" или "любимый". Эти мужчины обладают развитым аналитическим мышлением и сильной волей, что помогает им уверенно преодолевать трудности в работе и достигать высоких целей. Давиды умеют держать слово, поэтому коллеги и друзья ценят их надежность и способность сохранять самообладание даже в критических ситуациях.

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