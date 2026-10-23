5 самых популярных суеверий, в которые до сих пор верят христиане

Многие украинцы годами следуют народным приметам и сильно пугаются, когда случайно нарушают выдуманные традиции. Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук назвал самые распространенные суеверия, не имеющие никакого отношения к истинной вере.

В своем инстаграме священник объяснил, почему верующим стоит перестать искать мистику в повседневных ситуациях.

Самые популярные приметы, которых придерживаются христиане

Довольно часто молодые родители категорически не разрешают фотографировать своих младенцев до момента таинства крещения, поскольку они сильно боятся сглаза или других бед. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук подчеркнул, что ни Священное Писание, ни церковные предания, ни один из святых отцов никогда не ограничивали семьи в желании фотографировать детей. Люди сами придумали это предостережение, поэтому верить в него не нужно.

Еще один страх верующих связан со случайным падением иконы в доме. Многие сразу впадают в панику и начинают ожидать трагедии или большой беды в семье. Однако отец Юлиан посоветовал реагировать на такую бытовую ситуацию максимально спокойно. Если святыня вдруг упала, ее нужно просто поднять, искренне перекреститься и вернуть на прежнее место. Никакого мистического проклятия или дурного знамения в этом случае искать не стоит.

Не меньшее беспокойство вызывает свеча, которая внезапно погасла во время молитвы. Прихожане часто воспринимают это как предвестник несчастья. Представитель ПЦУ опроверг и этот миф. Погасшая свеча свидетельствует лишь о наличии сквозняка в помещении или об использовании некачественного воска при производстве. Он посоветовал покупать свечи лучшего качества и не искать скрытых смыслов там, где действуют обычные законы физики.

В обществе также существует миф о беременных женщинах, которым якобы запрещают становиться крестными матерями. Некоторые люди ошибочно полагают, что это плохо повлияет на нерожденного малыша или самого крестника. По словам Тимчука, беременность вовсе не является препятствием для такой духовной роли. Беременная женщина может смело соглашаться на предложение друзей стать крестной матерью, если она сама этого хочет и хорошо себя чувствует.

Отдельного внимания заслуживает народная примета о птичке, которая стучит клювом в окно. Издавна украинцы считали такое событие зловещим предзнаменованием смерти. Священник с улыбкой ответил, что это лишь означает, что в таком доме живет очень хорошая хозяйка. Она настолько чисто и тщательно вымыла стекло, что птица просто путает прозрачное окно с открытым небом.

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