Кто скрывался за болотными огоньками: кем украинцы считали потерчат

В древности наши предки верили, что странные огоньки в темноте над болотами – это то, к чему не стоит приближаться. За этим жутким образом стояла история, в которой переплелись страх перед потусторонним миром, смерть детей и вера в то, что даже после смерти они не теряли связи с живыми.

Возможно, вы когда-нибудь слышали слово "потерчата". В украинских поверьях потерчата были гораздо более сложными персонажами, чем просто "призраки" из болота. Так называли души умерших некрещеных детей, которых в народном воображении можно было увидеть в темноте с маленькими огоньками, услышать их плач, а иногда даже получить от них помощь. Однако потерчата были не такими безобидными.

Откуда взялось название "потерчата"

Слово "потерча" связывают с глаголом "потерять" – затерять, утратить. В словарях им называли прежде всего ребенка, умершего некрещеным, а также затерянного или чужого ребенка. В этнографических записях встречаются и названия "потерчуки", "потирчата", "поторочи", "страдчата" и "стратчата", хотя они не всегда были полными синонимами. Версию, согласно которой название мифических существ происходит от слова "чорт", этимологи считают менее убедительной.



Как выглядели потерчата по мнению наших предков / Фото из открытых источников

Маленькие огоньки, которые могли завести в болото

Самый известный образ потерчат связан с ночными огоньками. В народных поверьях они могли появляться у озер и болот, ходить в темноте с огоньками и заманивать людей в опасные места. Именно этот мотив ярко использовала Леся Украинка в "Лесной песне": ее потерчата мерцают огоньками над трясиной и ведут Лукаша к болоту.

Другой мотив связан уже не с огоньками, а с просьбой о крещении. Согласно некоторым народным представлениям, такие души могли летать и просить "креста". Если их крестить, дав имя, они могли обрести покой; если нет – оставались между миром живых и загробным миром. Такие представления зафиксированы, в частности, в западноукраинских материалах.

Согласно некоторым украинским поверьям, потерчата со временем могли превращаться в мавок или русалок. Считалось, что если душа умершего некрещенного ребенка не получала крещения, она могла оставаться среди потусторонних существ, а в некоторых местных традициях – через семь лет превратиться в мавку.

Не только опасные: потерчата могли помогать родным

Несмотря на жуткий образ, потерчат не всегда считали враждебными. В украинской демонологии их связывали с духами предков, а в этнографических описаниях зафиксировано представление, что потерчата могли являться матери или другим родственникам и даже выручать братьев и сестер из беды.

Чем на самом деле были болотные огоньки

Вероятно, за мистическими болотными огоньками стояло вполне естественное явление. При разложении органики на болотах образуются газы, в частности метан, а современные исследования показывают, что при движении микропузырьков могут возникать крошечные электрические разряды, способные давать слабое свечение. То, что в народном воображении превращалось в огоньки потерчат, могло иметь естественное объяснение.

Как видим, крещение в украинской традиции имело особое значение: для потерчат отсутствие крещения определяло их посмертную судьбу. А для крещеного ребенка этот обряд знаменовал начало нового этапа, неотъемлемой частью которого была крижма.