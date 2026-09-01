С Днем знаний 2026– красивые картинки, стихи и теплые поздравления к этому особенному дню

После почти трех месяцев каникул школа снова возвращается в нашу жизнь – вместе с ранними подъемами, новыми тетрадями и торжественным настроением, которое у каждого проявляется по-разному. Но независимо от того, переступает ли ребенок школьный порог впервые или уже хорошо знает, где стоит его парта, 1 сентября остается хорошим поводом, чтобы сказать важные слова.

Поэтому, если вам нужно поздравить ребенка, школьника, первоклассника, учителя или родителей, 24 Канал собрал подборку поздравлений с 1 сентября для всех. Здесь есть краткие пожелания, теплые слова в прозе и варианты для праздничных открыток – можно выбрать то, что действительно подойдет адресату.

Поздравления с Первым сентября в прозе

С Первым сентября! Пусть этот учебный год подарит много новых знаний, интересных знакомств и моментов, которыми захочется гордиться. Пусть все получается!

Поздравляю с праздником знаний! Пусть каждый день в школе или университете будет чуть легче, а вдохновение – чуть больше. Успехов во всем новом!

С 1 сентября! Пусть этот год будет к тебе благосклонен – с хорошими оценками, верными друзьями и силой, чтобы преодолевать любые трудности. Все получится!

Поздравляю с началом нового учебного года! Пусть впереди будет больше радостных открытий, чем сложных задач, а вера в себя – всегда рядом. Удачного старта!

С Днем знаний! Желаю, чтобы этот год прошел с пользой, вдохновением и теплыми воспоминаниями. Пусть все, за что ты возьмешься, приносит радость и результат.

Поздравления с 1 сентября в стихах

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститися в голові,

Щоб удавалося все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журись

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, учитель та рідня.

***

Перше вересня настало,

Як довго ти чекала!

Всіх ляльок у шухлядку склала,

До школи жодної не брала.

Відтепер ти — учениця,

На 12 будеш вчитися!

***

Перше вересня настало —

Свято знань до нас прийшло.

Хай навчання буде вдалим,

Щоб усе в житті вдалось.

Хай уроки надихають,

Мрії кличуть в майбуття,

А нові знання відкриють

Світ цікавий для життя!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

Картинки к первому сентября



Поздравления с Днем знаний 1 сентября / Коллаж 24 Канала





Поздравления с 1 сентября / Коллаж 24 Канала



С 1 Поздравления с 1 сентября картинки / Коллаж 24 Канала





Поздравления с 1 сентября открытки / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем знаний 1 сентября / Коллаж 24 Канала





Поздравления детей с 1 сентября / Коллаж 24 Канала



Для самых маленьких школьников этот день особенно волнительный, ведь впереди их первая встреча со школой, новыми друзьями и учителями. Мы подготовили для вас отдельную подборку поздравлений с 1 сентября для первоклассников – теплых слов, которые подойдут для открытки, сообщения или праздничного поздравления.