С Днем знаний 2026– красивые картинки, стихи и теплые поздравления к этому особенному дню
После почти трех месяцев каникул школа снова возвращается в нашу жизнь – вместе с ранними подъемами, новыми тетрадями и торжественным настроением, которое у каждого проявляется по-разному. Но независимо от того, переступает ли ребенок школьный порог впервые или уже хорошо знает, где стоит его парта, 1 сентября остается хорошим поводом, чтобы сказать важные слова.
Поэтому, если вам нужно поздравить ребенка, школьника, первоклассника, учителя или родителей, 24 Канал собрал подборку поздравлений с 1 сентября для всех. Здесь есть краткие пожелания, теплые слова в прозе и варианты для праздничных открыток – можно выбрать то, что действительно подойдет адресату.
Поздравления с Первым сентября в прозе
- С Первым сентября! Пусть этот учебный год подарит много новых знаний, интересных знакомств и моментов, которыми захочется гордиться. Пусть все получается!
- Поздравляю с праздником знаний! Пусть каждый день в школе или университете будет чуть легче, а вдохновение – чуть больше. Успехов во всем новом!
- С 1 сентября! Пусть этот год будет к тебе благосклонен – с хорошими оценками, верными друзьями и силой, чтобы преодолевать любые трудности. Все получится!
- Поздравляю с началом нового учебного года! Пусть впереди будет больше радостных открытий, чем сложных задач, а вера в себя – всегда рядом. Удачного старта!
- С Днем знаний! Желаю, чтобы этот год прошел с пользой, вдохновением и теплыми воспоминаниями. Пусть все, за что ты возьмешься, приносит радость и результат.
Поздравления с 1 сентября в стихах
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститися в голові,
Щоб удавалося все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журись
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, учитель та рідня.
***
Перше вересня настало,
Як довго ти чекала!
Всіх ляльок у шухлядку склала,
До школи жодної не брала.
Відтепер ти — учениця,
На 12 будеш вчитися!
***
Перше вересня настало —
Свято знань до нас прийшло.
Хай навчання буде вдалим,
Щоб усе в житті вдалось.
Хай уроки надихають,
Мрії кличуть в майбуття,
А нові знання відкриють
Світ цікавий для життя!
***
Вересень щедро сонцем зігрітий,
В школу повсюди сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє,
Дзвоником першим їх школа вітає.
Картинки к первому сентября
Поздравления с Днем знаний 1 сентября / Коллаж 24 Канала
Поздравления с 1 сентября / Коллаж 24 Канала
Поздравления с 1 сентября открытки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем знаний 1 сентября / Коллаж 24 Канала
Поздравления детей с 1 сентября / Коллаж 24 Канала
Для самых маленьких школьников этот день особенно волнительный, ведь впереди их первая встреча со школой, новыми друзьями и учителями. Мы подготовили для вас отдельную подборку поздравлений с 1 сентября для первоклассников – теплых слов, которые подойдут для открытки, сообщения или праздничного поздравления.