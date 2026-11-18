18 ноября в Украине отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины. Этот праздник был учрежден в 2019 году, чтобы почтить мужество, профессионализм и преданность сержантского и старшинского состава.

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку искренних поздравлений с Днем сержанта ВСУ, чтобы вы могли поблагодарить наших защитников и защитниц за силу, стойкость и ежедневный труд ради Украины. Поздравления с Днем сержанта ВСУ своими словами С Днем сержанта! Вы те, на ком держится порядок, доверие и уверенность собратьев. Спасибо за вашу ответственность, за пример мужества и за то, что вы всегда рядом, когда тяжелее всего. Берегите себя и своих людей.

Поздравляю с Днем сержанта Вооруженных сил Украины! Вы обучаете, ведете за собой и отвечаете за каждого, кто рядом. Пусть вам хватает сил, мудрости и выдержки, а каждый ваш день заканчивается тем, что все возвращаются живыми и невредимыми.

Дорогие сержанты, с вашим праздником! Вы – хребет нашей армии, и это не просто красивые слова. Пусть Бог хранит вас на каждом пути, а ваши семьи дождутся вашего возвращения домой с победой.

С Днем сержанта ВСУ! Спасибо за стойкость, за спокойствие в самые тревожные минуты, за умение поддержать словом и сделать дело. Желаю крепкого здоровья, надежных собратьев и скорого мирного неба над головой.

Искренне поздравляю с Днем сержанта! Ваша служба – это ежедневный подвиг, который часто остается незаметным, но именно он держит наш фронт и наши сердца. Пусть удача всегда будет на вашей стороне, а Украина победит. Картинки ко Дню сержанта Вооруженных сил Украины

С Днем сержанта Вооруженных сил Украины: картинки / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем сержанта Вооруженных сил Украины своими словами / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем сержанта Вооруженных сил Украины своими словами / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем сержанта Вооруженных сил Украины своими словами / Коллаж 24 Канала



Здесь есть еще одна подборка особенных поздравлений с Днем сержанта ВСУ для всех.