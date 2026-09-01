С первым днем осени: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Наступила осень – время года, которое у многих людей ассоциируется с хандрой, холодом и дождями. Однако любой день можно сделать лучше, и об этом стоит всегда помнить.

Летние теплые вечера уже позади, дети идут в школу, взрослые возвращаются из отпусков. Наступила самая уютная пора года, когда вокруг много желтых листочков, в кафе совсем скоро начнут появляться горячие напитки, которые можно пить во время чтения книг, укутавшись в любимый плед.

По случаю праздника редакция 24 Канала подготовила красивые картинки-поздравления с первым днем осени. Сохраните эти красивые открытки заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте их своим родным, друзьям, знакомым и коллегам. Украшайте свои дома красивым декором, пейте вкусный кофе и встречайте осень!

Поздравления с первым днем осени: картинки и открытки

Картинка с первым днем осени 2026 / Коллаж 24 Канала

Открытка с первым днем осени / Коллаж 24 Канала

Как поздравить с первым днем осени / Коллаж 24 Канала

С первым днем осени 2026 – поздравления в картинках / Коллаж 24 Канала

Поздравления с 1 сентября 2026 года – картинки / Коллаж 24 Канала

С 1 сентября 2026 года – картинки-поздравления / Коллаж 24 Канала

Как красиво поздравить с первым днем осени / Коллаж 24 Канала

Поздравления с первым днем осени в открытках / Коллаж 24 Канала

Ранее наша редакция публиковала поздравления с 1 сентября для учителей.