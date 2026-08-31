Прощай, лето: вдохновляющие поздравления с последним днем лета, открытки и Короткая проза
Последний день лета всегда наступает как-то нагло быстро. Еще будто вчера мы планировали "этим летом точно все успеть", а теперь смотрим на календарь и понимаем: ну, зато хотя бы несколько раз нормально выспались. Лето уходит, оставляя после себя загар, несколько тысяч фото в телефоне и легкое ощущение, что мы его все-таки не догуляли.
Но грустить долго не будем – впереди сентябрь, уютные вечера и новый этап жизни. А пока 24 Канал собрал теплые поздравления с последним днем лета, чтобы сегодня можно было красиво попрощаться с солнечной порой, поблагодарить за хорошие моменты и пожелать близким немного летнего тепла, которое очень скоро станет воспоминанием.
Поздравления с последним днем лета своими словами
- С последним днем лета! Пусть этот день будет теплым и счастливым.
- Прощай, лето! Спасибо за солнце, тепло и прекрасные моменты.
- Поздравляю с последним днем лета! Пусть лето взял с собой все заботы.
- С последним летним днем! Больше тепла, радости и приятных воспоминаний.
- Поздравляю! Желаю провести этот день прекрасно и встретить осень в хорошем настроении.
- С последним днем лета! Пусть впереди будет не менее прекрасная пора.
- Пусть этот последний летний день подарит море улыбок и немного солнца в душе.
- С последним днем лета! Пусть хорошего настроения хватит на всю осень.
- Прощай, лето! Пусть следующее будет еще лучше.
- Последний день лета – пусть он будет счастливым, теплым и незабываемым!
Поздравления с последним днем лета: картинки
Поздравления с последним днем лета: картинки / Коллаж 24 Канала
Картинка с последним днем лета на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Картинки с последним летним днем / Коллаж 24 Канала
С последним днем лета / Коллаж 24 Канала
С последним днем лета: проза / Коллаж 24 Канала
Итак, лето уже прощается с нами навсегда, поэтому убираем летние платья, футболки и босоножки подальше в шкафы и подбираем себе осенний гардероб.