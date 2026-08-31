Але сумувати довго не будемо – попереду вересень, затишні вечори й новий сезон життя. А поки 24 Канал зібрав теплі привітання з останнім днем літа, щоб сьогодні можна було красиво попрощатися з сонячною порою, подякувати за хороші моменти й побажати близьким трохи літнього тепла, яке дуже скоро стане спогадом.

Привітання з останнім днем літа своїми словами

З останнім днем літа! Нехай цей день буде теплим і щасливим.

Прощавай, літо! Дякуємо за сонце, тепло й красиві моменти.

Вітаю з останнім днем літа! Нехай літо забере з собою всі турботи.

З останнім літнім днем! Більше тепла, радості й приємних спогадів.

Вітаю! Бажаю провести цей день красиво й зустріти осінь у гарному настрої.

З останнім днем літа! Нехай попереду буде не менш прекрасна пора.

Нехай цей останній літній день подарує море усмішок і трохи сонця в душі.

З останнім днем літа! Хай хорошого настрою вистачить на всю осінь.

Прощавай, літо! Нехай наступне буде ще кращим.

Останній день літа – нехай він буде щасливим, теплим і незабутнім!

Привітання з останнім днем літа картинки

Привітання з останнім днем літа картинки / Колаж 24 Каналу





Вітання з останнім днем літа картинки / Колаж 24 Каналу





Картинка з останнім днем літа українською / Колаж 24 Каналу





Картинки з останнім літнім днем / Колаж 24 Каналу



Останній день літа картинки / Колаж 24 Каналу





З останнім днем літа / Колаж 24 Каналу





З останнім днем літа проза / Колаж 24 Каналу



Тож літо вже каже своє остаточне бувай, тому ховаємо літні сукні, футболки та босоніжки подалі у шаф і обираємо собі осінній гардероб.



