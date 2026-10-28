С Днем бабушек и дедушек 2026 – красивые открытки и поздравления своими словами для родных

28 октября в Украине отмечают День бабушек и дедушек. Это праздник людей, которые всегда знают, что мы голодны, даже если только что поели, дают советы на все случаи жизни и любят нас даже тогда, когда мы забываем позвонить. И хотя иногда их забота может казаться чрезмерной, с годами понимаешь, насколько она бесценна.

Самое время напомнить самым дорогим людям, как сильно мы их любим. А чтобы не пришлось часами подбирать слова, "24 Канал" подготовил теплые, искренние и трогательные поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе и на красивых открытках.

Поздравления с Днем бабушек и дедушек своими словами

С Днем бабушек и дедушек! Спасибо вам за любовь, заботу и сказки, которые мы помним всю жизнь. Крепкого вам здоровья и покоя в сердце.

Дорогие бабушка и дедушка, поздравляю с праздником! Вы – наша опора и самое теплое место на земле. Пусть каждый день радуют ваше сердце внуки и хорошие новости.

С Днем бабушек и дедушек! Желаем долгих лет жизни, бодрости и сил, чтобы каждый день был светлым, а двери вашего дома всегда открытыми для родных.

Спасибо вам, наши родные! За мудрые советы, вкусные пироги и добрые слова. Пусть Бог хранит вас и дарит счастье на долгие годы.

Поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Вы учите нас доброте, терпению и любви к родной земле. Пусть рядом всегда будут дети и внуки, а в душе царит мир.

С большой любовью поздравляем вас! Пусть ваши глаза светятся радостью, руки не знают усталости, а сердце остается молодым и искренним.

Бабушка, дедушка, с праздником! Вы лучшие в мире. Желаем вам здоровья, уюта, тепла в семье и чтобы мы чаще собирались вместе за одним столом.

С Днем бабушек и дедушек: картинки на украинском языке



Поздравления с Днем бабушек и дедушек / Коллаж 24 Канала

Картинки ко Дню бабушек и дедушек / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем бабушек и дедушек своими словами / Коллаж 24 Канала



Открытки ко Дню бабушек и дедушек / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем бабушек и дедушек / Коллаж 24 Канала



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