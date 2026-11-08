С Днем десантно-штурмовых войск Украины 2026 – открыток и поздравлений своими словами

8 ноября в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск ВСУ. Украинские десантники выполняют самые сложные боевые задачи, защищают нашу независимость и каждый день доказывают, что мужество измеряется не громкими обещаниями, а поступками.

24 Канал подготовил подборку искренних поздравлений с Днем десантно-штурмовых войск в прозе и на открытках, чтобы поблагодарить наших защитников за отвагу, силу и стойкость.

Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск своими словами

С Днем десантно-штурмовых войск! Спасибо вам за службу, за смелость и за то, что вы там, где тяжелее всего. Крепкого вам здоровья, выдержки и чтобы все возвращались домой живыми.

Поздравляю вас с праздником, ребята и девушки! Вы делаете то, на что способны не все. Спасибо за вашу отвагу и за каждый день, который мы проживаем благодаря вам. Берегите себя и друг друга.

С Днем ДШВ! Пусть вас оберегают Бог и молитвы родных. Желаю вам сил, удачных дел и скорой победы. А еще – поскорее обнять своих близких.

Искренне поздравляю всех, кто служит и служил в десантно-штурмовых войсках! Спасибо за ваше мужество и побратимство. Пусть в вашей жизни будет больше светлых дней, а дома вас всегда ждут.

С Днем десантно-штурмовых войск Украины! Вы – наши защитники, и мы гордимся вами. Пусть удача всегда будет на вашей стороне, а мирное небо поскорее станет реальностью. Спасибо вам за все.

Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск: картинки

Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск своими словами / Коллаж 24 Канала

Картинки с поздравлениями с Днем десантно-штурмовых войск своими словами / Коллаж 24 Канала



С Днем десантно-штурмовых войск своими словами / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск: картинки / Коллаж 24 Канала



У нас есть еще одна подборка поздравлений с Днем десантно-штурмовых войск Украины.