С Днем хирурга 2026 – открытки, стихи и поздравления своими словами к профессиональному празднику
19 сентября отмечаем День хирурга – профессиональный праздник людей, для которых точность, хладнокровие и уверенные руки каждый день имеют особое значение. Тех, кому все доверяют и верят
По этому случаю 24 Канал подготовил подборку поздравлений для хирургов – теплых, искренних и от всего сердца. Выбирайте красивые слова для тех, кто каждый день помогает людям обретать здоровье.
Поздравления с Днем хирурга в прозе
- С Днем хирурга! Спасибо за руки, которые каждый день спасают жизни, и за нервы, которых, наверное, хватило бы на десятерых. Здоровья тебе и немного более спокойных смен.
- Поздравляю с профессиональным праздником! Твоя работа – это когда другие спят, а ты спасаешь чью-то жизнь. Спасибо за это. Хорошего отдыха, когда он наконец наступает.
- С Днем хирурга! Желаю, чтобы рук хватало на все – и на операции, и на обычное человеческое счастье за пределами больницы. Спасибо, что ты есть.
- Поздравляю с праздником! Пусть каждая операция проходит успешно, а пациенты благодарят так же искренне, как я тебя сейчас. Сил тебе и отдыха.
- С Днем хирурга! Спасибо за уверенность в критический момент и хладнокровие там, где другим было бы страшно. Здоровья, терпения и меньше ночных смен.
Поздравления с Днем хирурга в стихах
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С праздником, наш хирург,
Поздравляю искренне в этот час!
Многие ваши пациенты
Помнят и ценят вас.
Пусть скальпель будет легким,
А работа – без тревог,
Пусть каждый день будет светлым,
Да хранит вас всегда Бог!
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Хирургам слава и почет,
За ваши руки и сердца,
Пусть мгновенно затянется рана,
И жизни у нас не будет конца.
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За ваши руки и сердца,
Пусть мгновенно затянется рана,
И жизни у нас не будет конца.
Твердая рука и сердце золотое,
Вы дарите свет и простую надежду!
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Картинки ко Дню хирурга на украинском языке
Поздравления с Днем хирурга своими словами / Коллаж 24 Канала
С Днем хирурга картинки / Коллаж 24 Канала
С Днем хирурга картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем хирурга / Коллаж 24 Канала
А если у кого-то из ваших знакомых или родных день рождения, то у нас есть подборка поздравлений и по этому поводу.