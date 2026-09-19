С Днем хирурга 2026 – открытки, стихи и поздравления своими словами к профессиональному празднику

19 сентября отмечаем День хирурга – профессиональный праздник людей, для которых точность, хладнокровие и уверенные руки каждый день имеют особое значение. Тех, кому все доверяют и верят

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку поздравлений для хирургов – теплых, искренних и от всего сердца. Выбирайте красивые слова для тех, кто каждый день помогает людям обретать здоровье.

Поздравления с Днем хирурга в прозе

С Днем хирурга! Спасибо за руки, которые каждый день спасают жизни, и за нервы, которых, наверное, хватило бы на десятерых. Здоровья тебе и немного более спокойных смен.

Поздравляю с профессиональным праздником! Твоя работа – это когда другие спят, а ты спасаешь чью-то жизнь. Спасибо за это. Хорошего отдыха, когда он наконец наступает.

С Днем хирурга! Желаю, чтобы рук хватало на все – и на операции, и на обычное человеческое счастье за пределами больницы. Спасибо, что ты есть.

Поздравляю с праздником! Пусть каждая операция проходит успешно, а пациенты благодарят так же искренне, как я тебя сейчас. Сил тебе и отдыха.

С Днем хирурга! Спасибо за уверенность в критический момент и хладнокровие там, где другим было бы страшно. Здоровья, терпения и меньше ночных смен.

Поздравления с Днем хирурга в стихах

***

С праздником, наш хирург,

Поздравляю искренне в этот час!

Многие ваши пациенты

Помнят и ценят вас.

Пусть скальпель будет легким,

А работа – без тревог,

Пусть каждый день будет светлым,

Да хранит вас всегда Бог!

***

Хирургам слава и почет,

За ваши руки и сердца,

Пусть мгновенно затянется рана,

И жизни у нас не будет конца.

***

За ваши руки и сердца,

Пусть мгновенно затянется рана,

И жизни у нас не будет конца.

Твердая рука и сердце золотое,

Вы дарите свет и простую надежду!

***

Картинки ко Дню хирурга на украинском языке



Поздравления с Днем хирурга своими словами / Коллаж 24 Канала





С Днем хирурга картинки / Коллаж 24 Канала





С Днем хирурга картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем хирурга / Коллаж 24 Канала



А если у кого-то из ваших знакомых или родных день рождения, то у нас есть подборка поздравлений и по этому поводу.





