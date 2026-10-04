С Днем территориальной обороны 2026 – картинки и поздравления своими словами к празднику

Бывают дни, когда длинные речи просто лишние. День территориальной обороны – именно такой: важнее сказать несколько нормальных, человеческих слов тем, кто каждый день берет на себя ответственность за безопасность своих общин.

24 Канал собрал поздравления с Днем ТРО, которые можно отправить всем, кто имеет отношение к этому празднику.

Поздравления с Днем территориальной обороны Украины своими словами

С Днем территориальной обороны! Вы стали щитом для своих городов и сел, когда это было важнее всего. Спасибо за отвагу, стойкость и за то, что вы всегда там, где нужны. Берегите себя и возвращайтесь домой!

Поздравляем с Днем ТРО! Вы те, кто оставил мирную жизнь, чтобы защищать родную землю. Пусть у вас хватает сил, верных соратников и веры в нашу победу. Слава защитникам и защитницам!

С Днем территориальной обороны! Ваша сила в единстве, а ваша отвага вдохновляет всю страну. Спасибо за каждую охраняемую улицу, каждый сохраненный дом и каждую спасенную жизнь. Крепкого здоровья и мирного неба!

С Днем Сил территориальной обороны! Вы доказали, что защитником может стать каждый, кто любит свою землю. Низкий поклон вам и вашим семьям. Пусть каждый ваш день приближает победу.

Уважаемые воины ТРО, поздравляем вас! Ваше мужество и стойкость стали примером для миллионов. Пусть Господь хранит вас на каждом шагу, а дома всегда ждут тепло и любовь. Слава Украине!

Изображения ко Дню территориальной обороны



Поздравления с Днем территориальной обороны Украины / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем территориальной обороны Украины / Коллаж 24 Канала



Картинки ко Дню ТРО / Коллаж 24 Канала



С Днем ТРО / Коллаж 24 Канала



А еще сегодня отмечают "День учителя " – так что не забудьте поздравить и их.



