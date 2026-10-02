Большая подборка поздравлений с Днем учителя 2026 – открытки, стихи и проза к празднику

Каждый из нас помнит своего учителя: того, кто вовремя поддержал, поверил в нас, когда мы сами сомневались, или просто умел объяснить сложное простыми словами. Именно такие люди формируют не только знания, но и характер, ценности и взгляд на мир. День учителя дает прекрасную возможность сказать им об этом вслух и поблагодарить за терпение, вдохновение и ежедневный труд, который оставляет след в каждом из нас.

Чтобы вам не пришлось искать подходящие слова, 24 Канал подготовил большую подборку поздравлений с Днем учителя. В ней вы найдете теплые и искренние пожелания, краткие тексты для сообщений и вдохновляющие слова, которые подойдут как школьному учителю, так и преподавателю университета. Выбирайте самые близкие вашему сердцу поздравления и поздравляйте тех, кто стал для вас настоящим наставником.

Поздравления с Днем учителя на украинском языке



Поздравления с Днем учителя: картинки / Коллаж 24 Канала

***

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові і пошани!

***

Учителю, зі святом Вас!

Хай буде світлим кожен час,

Хай вдячні учні поруч будуть,

А Вашу доброту не забудуть.

Бажаєм щастя і добра,

Здоров'я, радості, тепла,

Натхнення, миру і достатку,

Щоб все в житті було в порядку!

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми Вам сьогодні дякуємо дуже

За Вашу працю вчительську святу!

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

***

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить…

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддать.

***

Поздравление с Днем учителя для классного руководителя

С Днем учителя, наш классный руководитель! Спасибо, что вы для нас не просто учитель, а человек, который всегда выслушает и поддержит. Здоровья вам, терпения и мирного неба!

Поздравляем вас с праздником! Спасибо за вашу заботу, мудрые советы и веру в каждого из нас. С вами наш класс – как большая дружная семья. Пусть все хорошее вернется к вам вдвойне!

С Днем учителя! Вы учите нас не только предмету, но и тому, как быть добрыми, честными и смелыми. Искренне благодарим вас за ваше терпение и теплое сердце. Радости вам и вдохновения каждый день!

Поздравления с Днем учителя для воспитателя ГПД



Открытки ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала

С Днем учителя, наша воспитательница! Спасибо, что после уроков вы дарите детям тепло, внимание и спокойствие. С вами группа продленного дня становится вторым домом. Здоровья вам, терпения и радости каждый день!

Поздравляем вас с праздником! Спасибо за вашу заботу, доброе слово и умение найти подход к каждому ребенку. Вы делаете их день светлее и уютнее. Пусть все хорошее возвращается к вам вдвойне!

С Днем учителя! Спасибо, что вы рядом с нашими детьми тогда, когда они больше всего нуждаются во внимании и ласке. Ваша искренняя улыбка и доброе сердце остаются с ними надолго. Мирного неба, сил и благодарных воспитанников!

Поздравление с Днем учителя от директора школы

С Днем учителя! Спасибо, что вы поддерживаете нашу школу не только мудрым руководством, но и теплым сердцем. Под вашей опекой здесь хочется учиться, работать и возвращаться. Здоровья вам, вдохновения и мирного неба!

Поздравляем вас с праздником! Вы ведете школу вперед даже тогда, когда это непросто, и умеете поддержать каждого: учителя, ученика, родителей. Искренне благодарим вас за вашу преданность делу и человечность. Пусть ваш труд возвращается к вам благодарностью и радостью.

С Днем учителя! Спасибо за вашу веру в команду, за справедливость и доброе слово в нужный момент. Благодаря вам школа стала настоящей семьей. Желаем вам сил, терпения, светлых дней и благодарных выпускников, которые всегда возвращаются с теплотой.

Поздравление с Днем учителя для завуча школы



Поздравления с Днем учителя: картинки / Коллаж 24 Канала

С Днем учителя, завуч! Спасибо, что вы умеете держать в порядке расписание, планы и нервы, а еще находите время на доброе слово. Здоровья вам, терпения и вдохновения каждый день!

Поздравляем вас с праздником! Ваша внимательность, организованность и поддержка делают школу слаженной и уютной. Искренне благодарим за ваш труд, который не всегда виден, но который чувствует каждый. Пусть все хорошее возвращается к вам вдвойне!

С Днем учителя! Спасибо, что вы рядом – и с советом, и с пониманием, и с верой в нашу команду. Пусть работа приносит вам радость, а в сердце будут покой и тепло. Мирного неба вам!

Красивые поздравления с Днем учителя – картинки



Оригинальные поздравления с Днем учителя в картинках на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем учителя своими словами / Коллаж 24 Канала



Оригинальные поздравления с Днем учителя / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем учителя в прозе / Коллаж 24 Канала



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