Щоб ви не шукали потрібних слів, 24 Канал підготував велику добірку привітань з Днем вчителя. У ній є теплі й щирі побажання, короткі тексти для повідомлення та натхненні слова, які підійдуть як шкільному педагогові, так і викладачеві університету. Обирайте найближчі вашому серцю привітання та вітайте тих, хто став для вас справжнім наставником.

Привітання з Днем вчителя українською



Привітання з Днем вчителя картинки / Колаж 24 Каналу

***

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові і пошани!

***

Учителю, зі святом Вас!

Хай буде світлим кожен час,

Хай вдячні учні поруч будуть,

А Вашу доброту не забудуть.

Бажаєм щастя і добра,

Здоров'я, радості, тепла,

Натхнення, миру і достатку,

Щоб все в житті було в порядку!

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми Вам сьогодні дякуємо дуже

За Вашу працю вчительську святу!

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

***

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить…

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддать.

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Привітання з Днем вчителя для класного керівника

З Днем вчителя, наш класний керівнику! Дякуємо, що ви для нас не просто вчитель, а людина, яка завжди вислухає і підтримає. Здоров'я вам, терпіння і мирного неба!

Вітаємо вас зі святом! Дякуємо за вашу турботу, мудрі поради і віру в кожного з нас. З вами наш клас як велика дружна родина. Нехай усе добре повертається до вас удвічі!

З Днем вчителя! Ви вчите нас не лише предмету, а й бути добрими, чесними та сміливими. Щиро дякуємо за ваше терпіння і тепле серце. Радості вам і натхнення щодня!

Привітання з Днем вчителя для вихователя ГПД



З Днем вчителя листівки / Колаж 24 Каналу

З Днем вчителя, наша вихователько! Дякуємо, що після уроків ви дарите дітям тепло, увагу і спокій. З вами група продовженого дня стає другою домівкою. Здоров'я вам, терпіння і радості щодня!

Вітаємо вас зі святом! Дякуємо за вашу турботу, добре слово і вміння знайти підхід до кожної дитини. Ви робите їхній день світлішим і затишнішим. Нехай усе добре повертається до вас удвічі!

З Днем вчителя! Дякуємо, що ви поруч з нашими дітьми тоді, коли вони найбільше потребують уваги й ласки. Ваша щира усмішка та добре серце залишаються з ними надовго. Мирного неба, сил і вдячних вихованців!

Привітання з Днем вчителя директора школи

З Днем вчителя! Дякуємо, що ви тримаєте нашу школу не лише мудрим керівництвом, а й теплим серцем. Під вашою opікою тут хочеться вчитися, працювати і повертатися. Здоров'я вам, наснаги і мирного неба!

Вітаємо вас зі святом! Ви ведете школу вперед навіть тоді, коли непросто, і вмієте підтримати кожного: вчителя, учня, батьків. Щиро дякуємо за вашу відданість справі та людяність. Нехай ваша праця повертається вам вдячністю і радістю.

З Днем вчителя! Дякуємо за вашу віру в команду, за справедливість і добре слово в потрібну мить. Завдяки вам школа стала справжньою родиною. Бажаємо вам сил, терпіння, світлих днів і вдячних випускників, які завжди повертаються з теплом.

Привітання з Днем вчителя для завуча школи



З Днем вчителя привітання картинки / Колаж 24 Каналу

З Днем вчителя, завуче! Дякуємо, що ви вмієте тримати в порядку розклад, плани й нерви, а ще знаходите час на добре слово. Здоров'я вам, терпіння і наснаги щодня!

Вітаємо вас зі святом! Ваша уважність, організованість і підтримка роблять школу злагодженою та затишною. Щиро дякуємо за вашу працю, яку не завжди видно, але яку відчуває кожен. Нехай усе добре повертається до вас удвічі!

З Днем вчителя! Дякуємо, що ви поруч і з порадою, і з розумінням, і з вірою в нашу команду. Нехай робота приносить вам радість, а в серці будуть спокій і тепло. Мирного неба вам!

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Привітання з Днем вчителя в прозі / Колаж 24 Каналу



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