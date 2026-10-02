День учителя 2026 – тематические открытки и стихи украинском языке для красивого поздравления
У каждого из нас есть учитель, о котором вспоминаешь даже спустя много лет – за шутки на уроках, поддержку перед контрольной работой или простое "у тебя все получится". А профессиональный праздник – хороший повод наконец сказать им несколько теплых слов.
24 Канал собрал поздравления с Днем учителя, которые можно отправить любимому учителю, классному руководителю или коллеге. Без лишнего пафоса – просто искренне и от души.
Поздравления с Днем учителя в стихах
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Вас з Днем вчителя вітаю!
Щиро Вам я побажаю,
Щоб Вас учні шанували,
Всі незгоди відступали.
Миру, затишку, надії,
Завжди щоб збувались мрії!
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Є професія у світі -
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани.
Так, любові та пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю вашу діти
Щиро вам дарують квіти!
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Вчителю за доброту й терпіння,
За всі знання і за уміння
Ми дякуємо! В осінній теплий день
Бажаєм радощів, натхнень!
За вашу працю непросту
За вчительську любов святу
Ми вам бажаємо сил, здоров'я,
Учнівської пошани й любові!
Хай Бог дає портфелі грошей,
Хай будуть учні всі хороші,
Нехай освіта стане перспективною,
А не лише важливою й потрібною!
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Открытка ко Дню учителя
Поздравления с Днем учителя 2026 / Коллаж 24 Канала
Открытки ко Дню учителя 2026 / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню учителя / Коллаж 24 Канала
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