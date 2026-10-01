С Днем украинского казачества 2026 – тематические картинки, стихи и проза до праздника

День украинского казачества – это не только воспоминания о саблях, чайках и легендарной Сечи, которые мы привыкли видеть в учебниках и кино. Это прежде всего традиция свободы, взаимной поддержки и готовности встать на защиту своих – ценностей, которые для Украины давно перестали быть лишь частью истории.

По случаю праздника "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с Днем украинского казачества. Выбирайте слова для родных, друзей, коллег и всех, кому сегодня хочется пожелать сил, выдержки и казацкого характера. Поздравления с Днем украинского казачества в прозе С Днем украинского казачества! Пусть в вас всегда живет казацкий дух: свобода, отвага и несокрушимая вера в свою землю. Силы вам и крепкого здоровья!

Поздравляем с Днем казачества! Мы гордимся нашей историей и теми, кто продолжает славные традиции предков. Пусть казацкая мощь хранит Украину!

С Днем украинского казачества! Пусть честь, мужество и братство станут вашими путеводными звездами. Свободы, мира и победы нашему государству!

Слава казацкому роду! Поздравляем с Днем казачества. Пусть никогда не угасает огонь свободы в наших сердцах, а следующие поколения достойно несут это наследие.

С Днем казачества! Желаем стойкости, как у запорожцев, и мудрости, как у гетманов. Пусть у Украины всегда будут свои герои, а дома царит мир. Поздравление с Днем украинского казачества на украинском языке

*** З Днем козацтва вас вітаю,

Сили й мужності бажаю!

Хай козацький вільний дух

Буде з вами серед буднів.

Миру, щастя і добра,

Хай квітує Україна! *** З Днем козацтва України!

Хай міцніє наша сила,

Хай відвага не згасає,

А Господь оберігає.

Хай панують мир і воля,

Буде світлою вам доля! *** Хай прибувають сили,

Не підведе рука,

Вітаю тебе, рідний,

Із Днем козака! Картинки ко Дню украинского казачества

Картинки ко Дню украинского казачества / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем казачества / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем казачества в прозе / Коллаж 24 Канала





День казачества / Коллаж 24 Канала



А еще сегодня отмечают День защитника и защитницы Украины. Так что не забудьте поздравить всех, кто причастен к этому празднику.