С Днем украинского казачества 2026 – тематические картинки, стихи и проза до праздника
День украинского казачества – это не только воспоминания о саблях, чайках и легендарной Сечи, которые мы привыкли видеть в учебниках и кино. Это прежде всего традиция свободы, взаимной поддержки и готовности встать на защиту своих – ценностей, которые для Украины давно перестали быть лишь частью истории.
По случаю праздника "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с Днем украинского казачества. Выбирайте слова для родных, друзей, коллег и всех, кому сегодня хочется пожелать сил, выдержки и казацкого характера.
Поздравления с Днем украинского казачества в прозе
- С Днем украинского казачества! Пусть в вас всегда живет казацкий дух: свобода, отвага и несокрушимая вера в свою землю. Силы вам и крепкого здоровья!
- Поздравляем с Днем казачества! Мы гордимся нашей историей и теми, кто продолжает славные традиции предков. Пусть казацкая мощь хранит Украину!
- С Днем украинского казачества! Пусть честь, мужество и братство станут вашими путеводными звездами. Свободы, мира и победы нашему государству!
- Слава казацкому роду! Поздравляем с Днем казачества. Пусть никогда не угасает огонь свободы в наших сердцах, а следующие поколения достойно несут это наследие.
- С Днем казачества! Желаем стойкости, как у запорожцев, и мудрости, как у гетманов. Пусть у Украины всегда будут свои герои, а дома царит мир.
Поздравление с Днем украинского казачества на украинском языке
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З Днем козацтва вас вітаю,
Сили й мужності бажаю!
Хай козацький вільний дух
Буде з вами серед буднів.
Миру, щастя і добра,
Хай квітує Україна!
***
З Днем козацтва України!
Хай міцніє наша сила,
Хай відвага не згасає,
А Господь оберігає.
Хай панують мир і воля,
Буде світлою вам доля!
***
Хай прибувають сили,
Не підведе рука,
Вітаю тебе, рідний,
Із Днем козака!
Картинки ко Дню украинского казачества
Картинки ко Дню украинского казачества / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем казачества / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем казачества в прозе / Коллаж 24 Канала
День казачества / Коллаж 24 Канала
А еще сегодня отмечают День защитника и защитницы Украины. Так что не забудьте поздравить всех, кто причастен к этому празднику.