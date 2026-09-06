С Днем Михаила 2026 – красивые поздравления и открытки для родных и близких

Михайловское чудо – один из любимых осенних праздников, который каждый год напоминает о важности добра, поддержки и искренних пожеланий. В этот день верующие чтят Архангела Михаила – одного из самых почитаемых святых в христианской традиции, которого считают защитником и покровителем людей.

По случаю чуда Михаила "24 Канал" желает всем мира, хороших новостей, душевного тепла и предлагает выбрать поздравления с Днем ангела Михаила для ваших родных и близких.

Поздравления с Днем святого Михаила своими словами

С Днем Михаила! Пусть этот день принесет покой в душу, а Архангел Михаил защитит тебя и твою семью от всего плохого. Желаю света, тепла и веры в то, что все будет хорошо.

Поздравляю с чудом Михаила! Пусть в твоем доме всегда будет мир, в сердце – надежда, а рядом – люди, которые тебя любят. Пусть ангел-хранитель охраняет каждый твой шаг.

С праздником! Пусть Архангел Михаил дарует тебе силы там, где их не хватает, и мудрость там, где трудно принять решение. Счастья тебе, здоровья родным и покоя в сердце.

С днем Михаила! Желаю, чтобы добро всегда возвращалось к тебе стократно, а каждый новый день начинался с улыбки. Пусть оберегает тебя высшая сила.

С праздником Михаила! Пусть этот день станет напоминанием о том, что ты не один – тебя оберегают и любят. Тепла тебе, мира в доме и радости на каждый день.

Поздравления с праздником Михаила Чудотворца в стихах



***

Зі святом світлим вас вітаю,

В день Михайла захисту бажаю!

Нехай крилом небесним архангел вкриє,

Від ворогів і бід усе зле закриє.

В серці хай живе надія і віра,

А в домі буде радість і міцна міра!

***

Хай добрий Ангел береже повік,

Нехай несе здоров'я на сто літ,

Михайло чудотворний захищає,

Від смутку й бід оберігає.

Миру в серці, світла в хаті,

Щоб були усі багаті!

***

Ми славимо Михайла – архангела святого

Сьогодні в день осінній і прекрасний.

Про благословення молимо ми знову,

Щоб небосхил душі був радісним і ясним.

Картинки к дню Михаила на украинском языке



Поздравления с днем Михаила Чудотворца / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню ангела Михаила / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем Михаила на украинском языке / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню Михаила / Коллаж 24 Канала



А еще не забудьте поздравить с Днем ангела Михаила всех родственников, друзей и знакомых.