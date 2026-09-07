Традиции 24 Поздравления К Рождеству Пресвятой Богородицы 2026 – красивые открытки и теплые поздравления по случаю праздника
7 сентября, 23:02
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К Рождеству Пресвятой Богородицы 2026 – красивые открытки и теплые поздравления по случаю праздника

Людмила Онуфреив

8 сентября христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – один из важных праздников церковного календаря. В этот день верующие чествуют рождение Девы Марии и обращаются к ней с молитвами о здоровье, мире, заступничестве и благополучии для своих семей.

В этот светлый день принято поздравлять родных и близких, желая им Божьей защиты, душевного покоя и добра. 24 Канал собрал искренние поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы, которые можно отправить самым дорогим людям.

Поздравления с Рождеством Богородицы на украинском языке

***

Благословляють небеса
Господь дарує чудеса!
Добра новина в усі краї розлетілася –
То Пречиста Діва народилася!
Я бажаю серденько відкрити,
радість і добро впустити,
Хай чудеса до вас прийдуть,
Хай удачу принесуть!

***

У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть

***

Вже прийшла друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпорові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, – за дари такії.

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы


Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: картинки / Коллаж 24 Канала


Поздравительные открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала


Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канала


С Рождеством Пресвятой Богородицы картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала


Поздравления с Рождеством Богородицы / Коллаж 24 Канала

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