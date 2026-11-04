Две крестные мамы без отца: разрешает ли церковь такой выбор и как правильно выбрать духовных родителей

Таинство крещения – один из важнейших духовных шагов в жизни ребенка и его семьи. Подготовка к этому событию всегда вызывает немало вопросов, особенно когда речь идет о выборе духовных наставников и соблюдении древних церковных канонов.

История крестных родителей уходит корнями во времена раннего христианства, когда первые христиане ручались перед общиной за новых членов церкви и брали на себя ответственность за их духовное наставничество. Со временем эта традиция преобразилась, и главная миссия крестных родителей стала заключаться именно в том, чтобы принять младенца из купели и пообещать воспитать его в христианской вере.

Сегодня многие родители задумываются над тем, обязательно ли приглашать традиционную пару – и крестного отца, и крестную мать. Например, можно ли выбрать только двух крестных матерей без крестного отца? Большинство священников отмечают, что такой формат отходит от привычной модели духовных родителей, поэтому обычно он нежелателен. Однако если ситуация исключительная и найти крестного отца нет возможности, этот вопрос стоит обсудить индивидуально в храме.

Церковь всегда идет навстречу ради духовного блага ребенка, ведь для крещения канонически достаточно даже одного крестного одного пола с ребенком, хотя их может быть и несколько пар.



Кто может крестить ребенка / Magnific

Как выбрать крестных родителей для своего ребенка

Выбирая людей, которым вы доверите духовное воспитание малыша, важно помнить об основных требованиях церкви к крестным родителям, пишет сайт Свято-Преображенского собора. Крестные родители должны быть практикующими христианами, которые регулярно исповедуются, причащаются и живут по заповедям Божьим, а не посещают храм лишь раз в год.

Крестные родители должны быть совершеннолетними, хотя, как правило, церковь разрешает становиться крестным отцом с 15 лет, а крестной матерью – с 13, чтобы они осознавали всю возложенную на них ответственность. Крестные родители должны знать основные истины веры и уметь безошибочно читать Символ веры.

Кроме того, вокруг таинства часто возникает немало бытовых стереотипов и вопросов. Если вы хотите разобраться в мифах и реальных церковных предписаниях относительно того, когда именно следует проводить обряд, читайте материал о том, можно ли крестить ребенка до 40 дней.