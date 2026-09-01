Какой церковный праздник во вторник, 1 сентября: у кого сегодня именины

1 сентября верующие чтят память святого преподобного Симеона Столпника. Он воздвиг высокий столб, где провел в молитве 37 лет своей жизни.

В этот день наши предки заканчивали посев озимых культур. О днях ангела и других праздниках 1 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого преподобного Симеона Столпника

Будущий святой появился на свет около 370 года в Киликии в христианской семье. Еще в юности он стремился посвятить жизнь служению Богу, поэтому в 18 лет поступил в монастырь. В обители юноша строго постился и молился, но впоследствии избрал путь отшельничества. Сначала Симеон жил в колодце и пещере, где непрестанно молился днем и ночью. Люди со всех сторон приходили к праведнику за мудрыми советами и исцелением от недугов. Стремясь полностью избежать мирских искушений, подвижник возвел высокий столб, поселился на его вершине и положил начало новой форме монашеского подвига – столпничеству. На нем он провел 37 лет, неустанно молился и наставлял верующих. Симеон отошел в вечность в 459 году, а на месте его духовных свершений люди стали свидетелями многочисленных чудес.

Кто отмечает День ангела 1 сентября

По новоюлианскому календарю 1 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Андрей, Николай, Тимофей и Феофан.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 1 сентября в Украине отмечается День знаний. Сегодня начинается новый учебный год для школьников, студентов и педагогов. Этот праздник объединяет учеников, учителей и родителей, напоминая нам, что знания – это сила, открывающая двери в будущее.

Также сегодня отмечают Всемирный день коров, Международный день приматов, Всемирный день письма, Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера и День дельфинов в Японии.