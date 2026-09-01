У цей день наші предки завершували посів озимих культур. Про Дні ангела й інші свята 1 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого преподобного Симеона Стовпника

Майбутній святий з'явився на світ близько 370 року в Кілікії у християнській родині. Ще в юності він прагнув присвятити життя служінню Богові, тому у 18 років вступив до монастиря. В обителі юнак суворо постив і молився, але згодом обрав шлях самітництва. Спершу Симеон мешкав у колодязі та печері, де безупинно молився вдень і вночі. Люди звідусіль приходили до праведника за мудрими порадами та зціленням від недуг. Прагнучи цілковито уникнути мирських спокус, подвижник звів високий стовп, оселився на його вершині й започаткував нову форму чернечого подвигу – стовпництво. На ньому чоловік провів 37 років, невпинно молився та наставляв вірян. Симеон відійшов у вічність 459 року, а на місці його духовних звершень люди стали свідками численних див.

Хто святкує День ангела 1 вересня

За новоюліанським календарем, 1 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Микола, Тимофій та Феофан.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

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Що ще відзначають

Щороку 1 вересня відзначають День знань в Україні. Сьогодні стартує початок нового навчального року для школярів, студентів та педагогів. Це свято об'єднує учнів, учителів і батьків, нагадуючи нам, що знання – сила, яка відкриває двері у майбутнє.

Також сьогодні святкують Всесвітній день корів, Міжнародний день приматів, Всесвітній день написання листів, Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера та День дельфінів у Японії.