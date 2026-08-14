Какой церковный праздник 14 августа: что отмечают и почему не стоит делать

14 августа по новому церковному календарю верующие чтят перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Также в этот день начинается предпраздничный период Успения Пресвятой Богородицы – подготовка к одному из главных богородических праздников.

Что это за праздник и с чего он взялся – знает Украинская Православная Церковь.

Какой праздник отмечают 14 августа

Преподобный Феодосий Печерский – один из основателей украинского монашества и один из самых известных святых, связанных с Киево-Печерской обителью.

Он принял монашеский постриг в юном возрасте, поселился в пещере вместе с Антонием Печерским и Никоном, а впоследствии стал игуменом монастыря. Именно при Феодосии здесь был введен монастырский устав, начали строить Успенский собор и создали одну из первых церковных библиотек.

Святой скончался в 1074 году. Его мощи впоследствии перенесли в Успенский собор, однако во время монгольского нашествия святыню спрятали. Где именно находятся мощи Феодосия Печерского сегодня, точно неизвестно.

К святому обращаются в молитвах с просьбами о здоровье, помощи в сложных жизненных обстоятельствах и избавлении от скорбей.

Что такое предпраздничный день Успения

14 августа также является предпразником Успения Пресвятой Богородицы. Это особый день накануне большого Богородичного праздника, когда верующие готовятся к его празднованию.

Поэтому церковный календарь в этот день фактически говорит: большого праздника еще нет, но морально уже можно готовиться.

Что не стоит делать 14 августа

Церковь призывает в этот день избегать всего, что противоречит христианской этике: ссор, грубости, клеветы, сплетен, зависти и жадности.

Также не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, и впадать в отчаяние. Накануне Успения советуют больше времени проводить с семьей и сохранять спокойствие в доме.

Народные традиции дополняют это своим списком: не рекомендуется давать или брать деньги в долг, употреблять алкоголь и устраивать конфликты.

Словом, рецепт дня довольно прост: не ссориться, не сплетничать и не превращать кухню в поле боя. А если очень хочется с кем-то поспорить – церковный календарь, похоже, предлагает перенести это на другой день.

Народные приметы 14 августа

По погоде этого дня традиционно пытались предсказать, какой будет осень:

ярко-красный рассвет – к дождям и сильному ветру;

тихая и ясная погода – к сухой осени;

спокойный ветер – осень пройдет без больших неприятностей;

порывистый ветер – стоит ожидать непогоды;

сильная гроза – по приметкам, сентябрь будет дождливым.

Конечно, народные приметы – это часть традиции, а не точный прогноз погоды. Иначе метеорологи давно бы остались без работы.

Кто отмечает именины

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