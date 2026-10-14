14 октября – какой церковный праздник: у кого сегодня именины

14 октября верующие чтят память святой преподобной Параскевы Сербской. Она преданно служила Господу на протяжении всей своей жизни.

В этот день наши предки пекли блины и угощали ими соседей. Об именинах и других праздниках 14 октября – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти святой Параскевы Сербской

Параскева родилась в Сербии в XI веке в христианской семье. С ранних лет она изучала Священное Писание и регулярно посещала храм. Осиротев, девушка продала наследство, раздала деньги нуждающимся и отправилась в Константинополь. В городе она приняла монашеский постриг и пять лет прожила при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Впоследствии монахиня совершила паломничество на Святую Землю и поселилась в Иорданской пустыне. Там Параскева вела аскетическую жизнь: в частности, неустанно молилась, соблюдала строгий пост и питалась только дикими злаками. Незадолго до смерти ей явился ангел и велел вернуться на родину. Параскева отошла в вечность в родном селе, где местные жители ее и похоронили.

Кто отмечает День ангела 14 октября

По новоюлианскому календарю 14 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Гнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр и Параска.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 14 октября Украина отмечает годовщину основания Украинской повстанческой армии – военно-политического формирования национального освободительного движения. Историческим началом существования УПА стал именно этот день в 1942 году, когда командиры сформировали первое боевое подразделение в городе Сарны в Ровенской области. На государственном уровне эту памятную дату ввел Виктор Ющенко, подписавший соответствующий президентский указ в 2006 году.

Также сегодня отмечают Всемирный день стандартизации, Всемирный день экологического образования, Всемирный день будущего без кариеса и Всемирный день спирометрии и здоровья легких.