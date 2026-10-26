26 октября – какой церковный праздник: у кого сегодня именины

26 октября верующие чтят память святого великомученика Димитрия Солунского. Он обращал язычников в христианство, за что впоследствии погиб.

В этот день наши предки ходили в баню, чтобы укрепить иммунитет. О запретах и других праздниках 26 октября – рассказывает Волынская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти мученика Димитрия Солунского

Димитрий родился в городе Солунь. Его семья тайно исповедовала христианство и с детства привила сыну любовь к Богу. Когда отец умер, юноша занял его должность городского воеводы. Император Максимиан приказал новому правителю истребить всех местных христиан. Однако правитель не знал о религиозных взглядах своего подчиненного. Димитрий проигнорировал приказ и начал активно привлекать горожан к вере. За такой протест власти бросили его в тюрьму. В камере мужчина дал благословение юному христианину Нестору перед боем с жестоким гладиатором Лием. В результате парень одержал победу. Эта весть привела императора в ярость, и он немедленно отдал приказ казнить Нестора, а Димитрия пронзить копьями. После смерти мученика другие христиане тайно взяли и похоронили его тело. Впоследствии у могилы святого люди начали фиксировать многочисленные чудеса и исцеления от болезней.

Кто отмечает День ангела 26 октября

По новоюлианскому календарю 26 октября именины отмечают люди с такими именами: Антон, Василий, Дмитрий и Афанасий.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 26 октября отмечают День тыквы и праздник приятных неожиданностей.

Также сегодня отмечают Международный день школьных библиотек.