Какой церковный праздник в субботу, 31 октября: кто сегодня отмечает День ангела

31 октября верующие чтят память святых апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Аристовула. Они распространяли христианство во многих странах мира, основывая новые общины и укрепляя веру среди людей.

В этот день наши предки отправлялись на рыбалку и на охоту. О днях ангела и других праздниках 31 октября – рассказывает Андреевская церковь.

День памяти апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Аристовула

Первым епископом Константинополя стал Стахий. Он более 16 лет служил в городе и успешно укреплял позиции новой веры в одном из крупнейших центров Римской империи. Другой проповедник, апостол Амплий, отдал жизнь за свои убеждения. Глава македонской церкви Урван также погиб за веру, однако его наставления продолжали вдохновлять последователей. Руководитель афинской общины Наркис подал людям личный пример мудрости и терпения. В то же время ученик Павла Апелий возглавил епархию Ираклии и неустанно проповедовал Евангелие, несмотря на все трудности. А брат Варнавы Аристовул распространял Слово Божие на британских землях и основал там первую местную кафедру.

Кто отмечает именины 31 октября

По новоюлианскому календарю 31 октября именины отмечают люди со следующими именами: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор и Иаков.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают Хэллоуин. Для древних племен кельтов этот день символизировал конец лета и начало зимы. В современном мире на Хэллоуин люди надевают жуткие костюмы, вырезают тыквы в виде страшных лиц, готовят тематические блюда и ходят по домам, чтобы собрать сладости у соседей.

Также сегодня отмечают Международный день Черного моря, Всемирный день экономии и Всемирный день городов.