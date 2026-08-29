29 августа, 11:19
Как красиво назвать девочку в 2026 году: 14 нежных имен, которые подойдут каждой красавице
Выбор имени для дочери – один из самых трогательных моментов в жизни родителей. В 2026 году уверенно укрепилась тенденция к благозвучности, естественности, легкости произношения и глубокому символическому значению.
Если вы ищете идеальный вариант для своей будущей дочери, обратите внимание на нашу подборку самых нежных имен, которые звучат современно, изящно и подчеркивают индивидуальность каждой девочки.
Современные и нежные имена для девочки
- Соломия – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "мирная" или "спокойная".
- Злата – имеет славянские корни и означает "золотая".
- Мирослава – имеет древнеславянское происхождение и трактуется как "прославляющая мир".
- Ясна – имеет славянские корни и переводится как "светлая" или "чистая".
- Ориана – имеет древнеукраинское происхождение и трактуется как "утренняя заря" или "земля пахарей".
- Эмилия – имеет латинское происхождение и переводится как "усердная" или "трудолюбивая".
- Мия – имеет скандинавские и латинские корни и означает "моя".
- Оливия – имеет латинское происхождение и переводится как "оливковое дерево".
- Стефания – имеет древнегреческие корни и переводится как "венец" или "диадема".
- Аделина – имеет древнегерманское происхождение и означает "благородная".
- Лилия – имеет латинское происхождение и переводится как "белый цветок".
- Флора – имеет латинское происхождение и означает "цветущая".
- Мелисса – имеет древнегреческое происхождение и переводится как "пчела".
- Стелла – имеет латинское происхождение и означает "звезда".
Обязательно обращайте внимание на созвучность имени с отчеством и фамилией, а также произносите вслух различные уменьшительно-ласкательные формы. Обычно сердце родителей сразу подсказывает вот тот самый единственный вариант.