Как красиво назвать девочку в 2026 году: 14 нежных имен, которые подойдут каждой красавице

Выбор имени для дочери – один из самых трогательных моментов в жизни родителей. В 2026 году уверенно укрепилась тенденция к благозвучности, естественности, легкости произношения и глубокому символическому значению.

Если вы ищете идеальный вариант для своей будущей дочери, обратите внимание на нашу подборку самых нежных имен, которые звучат современно, изящно и подчеркивают индивидуальность каждой девочки.

Современные и нежные имена для девочки

Соломия – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "мирная" или "спокойная".

– имеет древнееврейское происхождение и переводится как "мирная" или "спокойная". Злата – имеет славянские корни и означает "золотая".

– имеет славянские корни и означает "золотая". Мирослава – имеет древнеславянское происхождение и трактуется как "прославляющая мир".

– имеет древнеславянское происхождение и трактуется как "прославляющая мир". Ясна – имеет славянские корни и переводится как "светлая" или "чистая".

– имеет славянские корни и переводится как "светлая" или "чистая". Ориана – имеет древнеукраинское происхождение и трактуется как "утренняя заря" или "земля пахарей".

– имеет древнеукраинское происхождение и трактуется как "утренняя заря" или "земля пахарей". Эмилия – имеет латинское происхождение и переводится как "усердная" или "трудолюбивая".

– имеет латинское происхождение и переводится как "усердная" или "трудолюбивая". Мия – имеет скандинавские и латинские корни и означает "моя".

– имеет скандинавские и латинские корни и означает "моя". Оливия – имеет латинское происхождение и переводится как "оливковое дерево".

– имеет латинское происхождение и переводится как "оливковое дерево". Стефания – имеет древнегреческие корни и переводится как "венец" или "диадема".

– имеет древнегреческие корни и переводится как "венец" или "диадема". Аделина – имеет древнегерманское происхождение и означает "благородная".

– имеет древнегерманское происхождение и означает "благородная". Лилия – имеет латинское происхождение и переводится как "белый цветок".

– имеет латинское происхождение и переводится как "белый цветок". Флора – имеет латинское происхождение и означает "цветущая".

– имеет латинское происхождение и означает "цветущая". Мелисса – имеет древнегреческое происхождение и переводится как "пчела".

– имеет древнегреческое происхождение и переводится как "пчела". Стелла – имеет латинское происхождение и означает "звезда".

Стильные имена для девочки – как назвать дочь в 2026 году / Фото Magnific

Обязательно обращайте внимание на созвучность имени с отчеством и фамилией, а также произносите вслух различные уменьшительно-ласкательные формы. Обычно сердце родителей сразу подсказывает вот тот самый единственный вариант.