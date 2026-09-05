Привлекают удачу и любовь: 4 счастливых имени для девочки с мощной энергетикой

Издавна люди верили, что некоторые имена обладают исключительно светлой энергетикой, привлекают удачу, гармонию и защищают от жизненных невзгод. Именно на эти варианты следует обратить внимание будущим родителям, ожидающим появления дочери.

24 Канал собрал подборку женских имен с сильным значением, которые принесут своей обладательнице внутреннюю силу и счастливую судьбу.

Дарина

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "дарованная Богом". В древности так называли ярких лидеров, за которыми следовали люди. Обладательницам этого имени легко произвести на человека хорошее впечатление. Дарины всегда уверенно идут к своей цели, несмотря на любые трудности.

Злата

Имя Злата имеет несколько версий происхождения: первая – из древнегреческого языка, где означает "золотистое", вторая – от праславянского слова "зълата", которое переводится как "золото". Такие женщины умеют видеть красоту в мелочах и любят искусство. Обладательницы этого имени – искренние и открытые личности.

Мирослава

Имя Мирослава имеет славянские корни и трактуется как "что приносит мир и славу". В древности так часто называли мудрых женщин, которые могли легко справиться с любой работой. Мирославы не любят конфликтов, поэтому избегают споров всеми возможными способами. Обладательницы этого имени постоянно поражают окружающих своей красотой.

Анна

Это имя происходит от древнееврейского варианта – "Ханна", которое означает "милосердная". В Библии неоднократно упоминалось имя Анна, так как так звали мать Пресвятой Богородицы и бабушку Иисуса Христа. В основном обладательницы этого имени – трудолюбивые, прилежные и настойчивые, благодаря чему умело выполняют любую работу. Анны отличаются креативностью и оптимизмом, они легко приспосабливаются к изменениям.

Как красиво назвать дочь – счастливые женские имена / Фото Magnific

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