Не София и Мария: как стильно и красиво назвать девочку в 2026 году

Имя ребенка – первый и самый важный подарок, который делают родители. Сейчас в тренде как поэтические старинные формы, так и короткие интернациональные варианты, вдохновленные природой или мировой классикой.

Если вы ожидаете пополнения в семье и до сих пор не можете определиться, как красиво назвать девочку, то 24 Канал подготовил подборку удивительно мелодичных женских имен с особой судьбой и энергетикой.

Аделина

Имя Аделина имеет древнегерманские корни и означает "благородная". Его обычно дают открытым и очаровательным девушкам, которые во взрослой жизни становятся общительными и отзывчивыми. К тому же обладательниц этого имени часто называют душой компании, ведь они коммуникабельны и дружелюбны.

Николь

Это имя имеет древнегреческое и французское происхождение и означает "победительница народов". Его обладательницы отличаются изысканностью и утонченностью, поэтому легко могут очаровать любого. Обладательницы этого имени имеют много возможностей добиться успеха в различных сферах деятельности.

Ева

Это имя пришло к нам из древнееврейского языка и переводится как "та, что дарит жизнь". Такие девушки могут легко стать лидерами и возглавить большую команду людей. Харизма и шарм обладательниц этого имени поражают многих. Именно поэтому Евы всегда находятся в центре внимания людей.

Майя

Имя Майя имеет несколько версий происхождения: первая – из Древней Греции и означает "кормилица" или "мамочка", вторая – из латинского языка, где оно трактуется как "рожденная в мае", третья – из Древнего Рима, где оно ассоциировалось с богиней Майей, покровительницей плодородной земли. В современном мире так называют умных девушек, которые стремятся к самореализации и любят перемены в жизни.

Современные имена для девочек 2026 / Фото Magnific

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