Переход на зимнее время в 2026 году: сколько дней осталось до перевода часов

Осеннее похолодание каждый год напоминает о приближении очередного перевода часов. Многие из нас с нетерпением ждут осени именно из-за возможности поспать чуть дольше, ведь переход на зимнее время дарит нам целый дополнительный час отдыха.

В этом году перевод часов состоится уже совсем скоро, поэтому пора проверить свой календарь и выяснить точные даты. Подробнее об этом – пишет 24 Канал.

Когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году

Украинцы традиционно перейдут на зимнее время в последнее воскресенье октября. В 2026 году эта важная дата приходится на ночь с 24 на 25 октября. Ровно в 4:00 утра стрелки механических часов нужно перевести на час назад – на 3:00 ночи.

Большинство современных смартфонов, ноутбуков и умных гаджетов сделают это полностью автоматически, однако владельцам классических настенных и наручных устройств стоит заранее позаботиться о настройке.

До этого события остается ровно три недели, поэтому у организма еще есть достаточно времени для подготовки.

Таймер: через сколько дней состоится переход на зимнее время 2026

Медики и специалисты по сну часто отмечают, что даже смена времени в сторону увеличения продолжительности сна является определенным стрессом для наших биологических часов. Адаптация внутренних ритмов обычно длится от нескольких дней до недели, вызывая временную сонливость или быструю усталость. Чтобы свести к минимуму неприятные ощущения, врачи советуют постепенно корректировать свой режим за неделю до перевода стрелок.

Ежедневное сдвигание времени отхода ко сну и утреннего подъема хотя бы на 15 минут поможет нервной системе легко войти в новый ритм. Также специалисты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе в течение светового дня и сократить время, проводимое за экраном, в вечерние часы.

Помимо медицинских советов, стоит помнить о транспортных и логистических особенностях. Все железнодорожные и авиабилеты на 25 октября уже содержат обновленное точное время отправления с учетом перехода. Если вы планируете поездку на это воскресенье, обязательно проверьте свое расписание, чтобы избежать путаницы.

На днях мы рассказывали, Что еще можно сделать, чтобы подготовить свой режим сна к переводу часов.