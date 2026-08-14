Не только Маковей и Спас: программирование изобилия, запрет на яблоки и другие интересные традиции августа

Современный конец лета еще несколько веков назад для украинцев был началом осени, а следовательно – важным периодом в жизни человека и общины.

Август в украинской традиции был особенным месяцем. Именно на этот период приходились большие церковные праздники, завершение сбора урожая, начало брачного сезона и символический переход от лета к осени. Почему августовские традиции сохранились до наших дней, эксклюзивно для 24 Канала рассказала этнолог Анастасия Кривенко.

Как известно, все они имеют важное христианское значение, однако в народной традиции тесно связаны с хозяйственной деятельностью и древними мифологическими представлениями. Издавна эти праздники считались поворотными и знаменовали завершение лета и начало осени. В аграрной сфере они знаменовали новый этап работ, а именно – сбор урожая и освящение выращенных плодов, а в социальной жизни молодежи – начало брачного сезона.

Также стоит помнить, что в прошлом эти праздники уже считались осенними, а лето было значительно короче, чем сейчас. Люди руководствовались не столько датами календаря, сколько наблюдениями за погодой, созреванием плодов и завершением сбора урожая,

– рассказывает этнолог.

Завершить летние хозяйственные работы старались до Успения Богородицы, после которого и начинались более свободные от труда дни, поэтому у молодежи было больше времени на общение, ухаживания, сватовство и планирование свадьбы.



Украинское празднование свадьбы / фото из открытых источников

Что касается прощания с летом, то фактически оно начиналось еще в праздник Ильи (20 июля), после которого уже запрещалось купаться в водоемах. Августовские праздники не считались длительной "паузой" перед осенью, для наших предков это уже было начало осени. Недаром говорили: "Пришел Спас – ушло лето от нас" или "Пришел Спас – готовься впрок". То есть Спас считали уже полноценным осенним праздником, когда крестьяне начинали готовиться к холодам,

– рассказывает этнолог.

Поэтому в праздниках соединились религия, хозяйственные и любовные обряды, а также защита оберегами. Предки верили: в этот период можно поблагодарить души умерших за урожай, запрограммировать свое благополучие и успех на будущее и уберечься от бедствий – непогоды, болезней и нечисти.

Поскольку благодарность за урожай, забота об урожайности и желание защитить свой дом всегда были близки украинцам, эти обычаи легко передавались из поколения в поколение. Именно поэтому многие из этих традиций и верований сохранились и до наших дней.



Украинцы собирают урожай / Фото работы Николая Пимоненко

Большую роль в этих августовских традициях также играют определенные запреты. Помимо запрета на купание в водоемах, о котором этнолог говорит выше, существовало еще одно важное табу. Оказывается, запрещалось есть яблоки нового урожая до празднования Яблочного Спаса (Преображения Господня), который приходится на 6 августа (по старому стилю – 19 августа). Особенно строго этого запрета придерживались женщины, у которых случилось горе.

Среди запретов самым распространенным было – не употреблять фрукты (чаще всего яблоки, а иногда и все остальные плоды: груши, сливы) матерям, похоронившим своих детей. Верили, что иначе детки на том свете не получат угощения, потому что им скажут: "Твоя мать съела",

– делится Анастасия.

Как и в другие большие праздники, в эти дни нельзя было работать, ведь считалось, что покойные предки могут наказать за это болезнью или неурожаем.

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