Почему раз в год украинкам запрещали заплетать косы: как это влияло на создание одежды

Создание одежды для наших предков было не просто бытовым ремеслом, а настоящим сакральным обрядом. Поскольку традиционные вышитые рубашки и платья служили оберегом на всю жизнь, каждому этапу заготовки сырья – льна и конопли – приписывали особую магическую силу.

Основной период такой подготовки приходился на конец лета и начало осени, когда после завершения жатвы украинцы отправлялись на льняные поля. Наши предки верили: если нарушить древний обряд во время посева весной или сбора растений осенью, полотно получится грубым, а сама одежда не принесет владельцу счастья и защиты.

4 самых интересных традиции и ритуала заготовки сырья для одежды

Освященное яйцо в сеялке для "шелкового" волокна. Сбор качественного сырья начинался еще с его посева в мае. Отправляться в поле разрешалось только в чистой, праздничной одежде и с добрыми мыслями. Чтобы стебли льна росли высокими, ровными, а будущее волокно было мягким, в корзину или ящик с семенами обязательно клали освященное пасхальное яйцо или испеченные ритуальные лепешки. Верили, что энергия освященного яйца дарит растениям гладкость и прочность.

Вырывание с корнями и ручной сбор без использования металла. В отличие от зерновых культур, которые жали серпами, лен и коноплю во время сбора в конце августа никогда не срезали металлическими орудиями. Стебли осторожно вырывали вручную вместе с корнями. Наши предки верили, что железо "забирает дух растения" и делает нить ломкой. Кроме того, вырывание с корнями позволяло сохранить максимальную длину волокна для будущих длинных платьев и рубашек.



Как украинки в древности вырывали лен / фото из открытых источников

Обряд "орошения" под звездным небом. После первичного сбора вырванные стебли не убирали в амбары, а раскладывали тонким слоем прямо на лугах или полях. Этот процесс назывался "орошением" (или вылеживанием). Стебли оставляли на несколько недель под дождями и ночной росой. Согласно поверьям, именно ночная роса и лунный свет "вымывали" из растения все злое и отбеливали будущую нить, делая волокно мягким и податливым для прядения.

Запрет на заплетание волос девушками. В ключевые дни ухода за льном и его сбора девушкам и женщинам строго запрещалось заплетать косы или связывать волосы. Нужно было ходить с распущенными волосами. Наши предки верили: если распущенные волосы коснутся утренней росы на поле, пряди девушки станут такими же длинными, светлыми и шелковистыми, как и качественный лен, а будущая нить не будет путаться во время ткачества.

Каждый из этих шагов доказывал, что для украинцев одежда начиналась с уважения к земле и ее природным циклам. Кстати, наши предки верили, что у поля есть свой дух в виде реального животного.