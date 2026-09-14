Почему в день Воздвижения не ходили в лес: чего боялись украинцы в древности и чем пугали детей

В день Воздвижения Креста Господня украинцы старались не ходить в лес: согласно народным поверьям, в этот день змеи и прочая гадюка укрывались на зимовку. Считалось, что сама земля в день Воздвижения переходит от лета к зиме, а вместе с ней меняется и жизнь всего живого.

14 сентября православные христиане отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В народной традиции этот праздник также называли Здвижением, а его название объясняли по-своему: "На Здвижение земля приближается к зиме". Именно с этим днем связывали окончательный переход природы к холодному сезону.

Этнограф Олекса Воропай записал народное представление, согласно которому вместе с птицами в теплые края отправляются и пресмыкающиеся. В народном мировоззрении представляли, как птицы и змеи отправлялись в теплую страну без зимы: птицы якобы жили там в долинах, а змеи – на холмах. Именно поэтому в день Сдвижения считалось опасным ходить в лес.



Традиции и приметы на 14 сентября / Magnific

В Киевской области, в частности, детям рассказывали, что в этот день гады заползают в большую яму и там лижут змеиный камень. Это был фольклорный сюжет, с помощью которого взрослые предостерегали детей от походов в лес. Подобные предания записывали и в других регионах Украины: в частности, этнографические материалы содержат гуцульские рассказы о змеиных убежищах и людях, которые якобы попадали туда на зимовку.

Поэтому запрет ходить в лес был связан не с церковным предписанием, а именно с народными представлениями об этом дне. В фольклоре Вознесение представлялось своеобразной границей: лето заканчивалось, птицы улетали, а змеи и другие пресмыкающиеся прятались от холодов.

В реальности змеи осенью действительно готовятся к зимовке, но их сезонное поведение не привязано к конкретной календарной дате. Именно народные наблюдения за природой со временем стали частью календарных верований.

Больше о происхождении праздника, его истории и украинских традициях читайте в нашем материале об истории и традициях Воздвижения Креста Господня.