14 вересня православні християни відзначають Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього. У народній традиції свято також називали Здвиженням, а його назву пояснювали по-своєму: "На Здвиження земля рухається ближче до зими". Саме з цим днем пов’язували остаточний перехід природи до холодного сезону.

Етнограф Олекса Воропай записав народне уявлення, за яким разом із птахами до вирію вирушають і плазуни. У народній картині світу вирій уявляли як теплу країну без зими: птахи нібито жили там у долинах, а змії – на пагорбах. Саме тому на Здвиження вважали небезпечним ходити до лісу.



Традиції та прикмети на 14 вересня / Magnific

На Київщині, зокрема, дітям розповідали, що цього дня гади заповзають у велику яму і там лижуть гадючий камінь. Це був фольклорний сюжет, яким дорослі застерігали дітей від походів до лісу. Подібні перекази записували й в інших регіонах України: зокрема, етнографічні матеріали містять гуцульські оповіді про зміїні сховища та людей, які нібито потрапляли туди на зимівлю.

Тож заборона йти до лісу була пов’язана не з церковним приписом, а саме з народними уявленнями про цей день. У фольклорі Здвиження поставало своєрідною межею: літо завершувалося, птахи відлітали, а змії та інші плазуни ховалися від холодів.

У реальності змії восени справді готуються до зимівлі, але їхня сезонна поведінка не прив’язана до конкретної календарної дати. Саме народні спостереження за природою з часом стали частиною календарних вірувань.

Більше про походження свята, його історію та українські традиції читайте в нашому матеріалі про історію та традиції Воздвиження Хреста Господнього.