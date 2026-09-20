Ко Всенародному дню отца 2026 – открыток и поздравлений своими словами к празднику

Бывают дни, когда папам стоит напомнить, что их суперсила – заключается не только в том, чтобы починить кран, найти нужный инструмент за три секунды или сказать: "Я же говорил". Всенародный день отца – именно такой повод, когда можно отложить шутки в сторону и просто поблагодарить за заботу, поддержку и то, что он рядом.

Ко дню отца "24 Канал" подготовил подборку искренних и теплых поздравлений для пап. Выбирайте слова, которые будут звучать не формально, а по-настоящему – именно так, как они того заслуживают.

Поздравления с Всенародным днем отца в прозе

С Днем отца! Спасибо за плечо, на которое всегда можно опереться, и за пример, на который хочется равняться. Здоровья тебе и больше спокойных вечеров дома.

Поздравляю со праздником всех пап! Пусть хватает сил на все – и на работу, и на игры с детьми, и на собственное спокойствие. Спасибо, что ты есть.

С Днем отца! Твоя забота часто незаметна, но именно на ней держится дом. Спасибо за это. Хорошего настроения и побольше поводов для гордости за своих детей. Поздравляю с праздником пап! Пусть каждый день дарит повод улыбнуться, а дома всегда ждут тепло и уют. Мира тебе и сил.

С Днем отца! Спасибо за терпение, поддержку и за то, что всегда рядом, даже когда об этом не просят. Здоровья тебе и счастья в семье.

Картинки ко Всенародному Дню отца



Картинки ко Дню отца / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем отца / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Всенародному Дню отца / Коллаж 24 Канала





Картинки ко Дню отца / Коллаж 24 Канала



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