Обязательно ли целовать икону в церкви: что на самом деле означает этот обычай

В храме многие верующие подходят к иконам, крестятся, кланяются и целуют святые образы. Но обязательно ли повторять этот жест каждому, кто приходит в церковь, и считается ли грехом, если человек просто помолится перед иконой, не прикладываясь к ней?

Почему христиане целуют иконы?

Поцелуй иконы – это традиционный жест почтения и любви к тому, кто на ней изображен: Иисусу Христу, Богородице или святому. В христианстве этот обычай означает, что верующие чтят личность, изображенную на иконе.

Богословское обоснование почитания икон было закреплено на Втором Никейском соборе в 787 году. Его участники подтвердили, что святым образам можно оказывать должное почтение посредством поклонов и других форм почитания. В то же время они подчеркнули, что икона не является предметом поклонения наравне с Богом: чествуя изображение, верующие проявляют уважение к тому, кто на нем изображен.

Обязательно ли целовать иконы в церкви?

Нет. В Православной церкви Украины объясняют, что прикладывание и целование икон – это давняя благочестивая традиция, а не обязанность. Если человек не хочет прикасаться к святому образу губами или имеет определенные опасения, он может просто поклониться перед ним.

Таким образом, не нужно беспокоиться, что посещение храма будет неправильным без поцелуя иконы. Важнее понимать смысл этого жеста, а не выполнять его механически. Молитва перед святым образом и почтительный поклон также являются проявлениями уважения.



Зачем целовать икону в церкви / Magnific

Как правильно прикладываться к иконе

В церковной традиции к иконе подходят спокойно, не спеша и не толкая других. Согласно объяснению ПЦУ, принято дважды перекреститься с поясным поклоном, после чего приложиться к образу. Затем можно еще раз перекреститься, поклониться и отойти.

Целовать икону рекомендуют не в лицо изображенного, а в руку, ногу или край одежды – в зависимости от изображения. Если на иконе несколько святых, достаточно одного прикосновения. Также в ПЦУ советуют не целовать иконы накрашенными губами из соображений гигиены.

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