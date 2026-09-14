4 красивых иностранных имени для девочек, которые легко произносить в Украине

Выбор имени для дочери часто превращается в бесконечные семейные споры. Родителям все чаще хочется найти что-то оригинальное и запоминающееся, но при этом избежать слишком причудливых вариантов, из-за которых ребенка будут дразнить.

Красивые иностранные имена звучат благородно на разных языках и несут в себе богатую многовековую историю, пишет 24 Канал. Именно поэтому украинцам, ожидающим появления дочери, стоит внимательно ознакомиться с нашей подборкой ниже.

Вивьен

По одной из версий, имя Вивьен имеет латинские корни и переводится как "живая". В древности так обычно называли авторитетных женщин, которые знали, как легко достичь своей цели. Обладательницы этого имени отличаются целеустремленностью и мудростью. Такие девушки умеют руководить большой командой и создавать успешные проекты.

Мишель

Имя Мишель имеет французское и древнееврейское происхождение и переводится как "божественная". В древности так нередко называли спокойных и мечтательных девушек, которые любили романтику. Обладательницы этого имени легко находят общий язык с окружающими, поэтому имеют большой круг общения.

Эмилия

Это имя имеет древнеримское происхождение и означает "соперница". Что интересно, так раньше называли состоятельных людей и аристократов. Такое имя символизирует элегантность и дарит своей обладательнице незаурядную привлекательность. Эмилии всегда уверены в себе и готовы помочь всем, кто в этом нуждается.

Эйвери

Это имя переводится как "правительница эльфов". Его обладательницы отличаются нежным, но стойким характером. Эйвери обычно уверены в себе, поэтому часто проявляют лидерские качества. Также эти женщины любят исследовать что-то новое.

Иностранные женские имена / Фото Magnific

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