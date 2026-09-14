Красиві іноземні імена благородно звучать різними мовами та несуть у собі сильну багатовікову історію, пише 24 Канал. Саме тому українцям, які чекають на появу доньки, слід придивитися до нашої добірки нижче.

Вів'єн

За однією з версій, ім'я Вів'єн має латинське коріння та трактується як "жива". У давнину так зазвичай називали авторитетних жінок, які знали як легко досягти своєї мети. Власниці цього імені відзначаються цілеспрямованістю та мудрістю. Такі дівчата вміють керувати великою командою та створювати успішні проєкти.

Мішель

Ім'я Мішель має французьке та давньоєврейське походження і трактується як "божественна". У давнину так нерідко називали спокійних та мрійливих дівчат, які полюбляли романтику. Власниці цього імені легко знаходять спільну мову з іншими, тому мають велике коло спілкування.

Емілія

Це ім'я має давньоримське походження та означає "суперниця". Що цікаво, так раніше називали заможних людей і аристократів. Таке ім'я символізує елегантність та дарує своїй власниці неабияку привабливість. Емілії завжди впевнені у собі та готові допомогти усім, хто цього потребує.

Ейвері

Це ім'я трактується як "правителька ельфів". Його представниці мають ніжну, але стійку натуру. Ейвері зазвичай впевнені в собі, тому часто проявляють лідерські якості. Також ці жінки полюбляють досліджувати щось нове.

Іноземні жіночі імена / Фото Magnific

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