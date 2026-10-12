Паздерник – не лайка: чому в давнину українці називали так жовтень

Колись жовтень мав незвичну назву — паздерник. Звучить трохи як лайка, проте це зовсім не так. Ця назва пов'язана не з кольором листя чи мінливою осінньою погодою, а з давнім ремеслом.

Назва "паздерник" зафіксована в українських писемних пам'ятках XVI – XVII століть. Вважається, що вона прийшла з польської мови: слово październik також означає жовтень і походить від paździerze – "костриця". Українське слово "паздір" теж означало кострицю – це тверді залишки стебел льону або конопель після обробки. Назва місяця пов'язана із сезонною роботою, під час якої від рослинного волокна відділяли ці непотрібні частинки.

Що таке костриця і паздерництво

Костриця – це тверда, дерев'яниста внутрішня частина стебел льону й конопель. Щоб отримати волокно, придатне для виготовлення ниток, її потрібно було відокремити. Для цього висушені стебла спочатку м'яли, розламуючи тверду частину, а потім тіпали – вибивали й очищали волокно від залишків стебел. Для м'яття використовували спеціальні пристрої, зокрема терниці.



Що таке паздерництво / Фото з відкритих джерел

Саме волокно після очищення можна було чесати, прясти в нитки, а згодом використовувати для виготовлення полотна. Із нього шили одяг та інші речі для домашнього вжитку. Слово "паздерництво" вживають для позначення обробки льону й конопель, зокрема на Поліссі. Водночас назви та окремі етапи роботи могли відрізнятися залежно від місцевості.

Як старовинна назва збереглася до наших днів

Паздерник нагадує, наскільки тісно назви місяців були пов'язані з повсякденним життям і господарськими роботами. Сьогодні жовтень найчастіше асоціюється з пожовклим листям, а його давня назва зберігає пам'ять про працю, завдяки якій люди отримували сировину для одягу й домашнього текстилю.

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