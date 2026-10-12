Название "паздерник" встречается в украинских письменных памятниках XVI – XVII веков. Считается, что оно пришло из польского языка: слово październik также означает "октябрь" и происходит от paździerze – "кострица". Украинское слово "паздир" тоже означало кострицу – это твердые остатки стеблей льна или конопли после обработки. Название месяца связано с сезонной работой, во время которой от растительного волокна отделяли эти ненужные частицы.

Что такое кострица и паздерничество

Кострица – это твердая, древесная внутренняя часть стеблей льна и конопли. Чтобы получить волокно, пригодное для изготовления нитей, его нужно было отделить. Для этого высушенные стебли сначала мяли, разламывая твердую часть, а затем трепали – выбивали и очищали волокно от остатков стеблей. Для мятья использовали специальные приспособления, в частности терницы.



Что такое паздерничество / Фото из открытых источников

Само волокно после очистки можно было чесать, прясть в нитки, а впоследствии использовать для изготовления полотна. Из него шили одежду и другие предметы домашнего обихода. Слово "паздерничество" употребляют для обозначения обработки льна и конопли, в частности на Полесье. В то же время названия и отдельные этапы работы могли отличаться в зависимости от местности.

Как старинное название сохранилось до наших дней

Паздерник напоминает, насколько тесно названия месяцев были связаны с повседневной жизнью и хозяйственными работами. Сегодня октябрь чаще всего ассоциируется с пожелтевшими листьями, а его древнее название хранит память о труде, благодаря которому люди получали сырье для одежды и домашнего текстиля.

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