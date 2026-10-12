В этот день наши предки готовили блюда из кукурузы. Об именинах и других праздниках 12 октября рассказывает Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ.

День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника

В 304 году во время гонений императора Диоклетиана Пров, Тарах и Андроник подверглись преследованиям за христианскую веру. Представители власти заставляли мужчин отречься от религии, но те отказались. За неповиновение охранники жестоко избили верующих и заключили их в тюрьму. Позже судьи устроили новые допросы в городах Мопсвестия и Аназавр. Там палачи выбивали у заключенных зубы и заливали им в дыхательные пути смесь горячего уксуса, соли и горчицы. Несмотря на пытки, осужденные вновь отказались поклоняться языческим идолам. Тогда главный надзиратель приказал бросить христиан на растерзание диким зверям. Однако медведи и львицы не напали на людей, а лишь зализывали их раны. Чрезмерная жестокость расправы возмутила даже присутствовавших зрителей-язычников, и они покинули место казни. В конце концов палачи казнили Прова, Тараха и Андроника мечами. Впоследствии единомышленники взяли тела погибших и похоронили их по всем традициям.

Кто отмечает День ангела 12 октября

По новоюлианскому календарю 12 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Макар, Николай, Остап, Тарас, Александр, Богдан, Денис и Иван.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 12 октября отмечается День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Он был учрежден в 2004 году Указом президента страны. В этот день принято чествовать работу сотрудников государственной санитарно-эпидемиологической службы по обеспечению санитарного и эпидемиологического благополучия населения.

Также сегодня отмечают День военного капеллана в Украине, День свободомыслия, Всемирный день борьбы с артритом и Всемирный день водорослей.