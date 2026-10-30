Скільки разів на день можна причащатися: священник розставив крапки над "і"

Питання про частоту прийняття Святого Причастя нерідко викликає суперечки серед вірян. Дехто вважає, що за умови перебування на літургії та відсутності важких гріхів, таїнство можна приймати понад два рази на день.

Втім, чи справді це так? Католицький священник Микола Мишовський на ютуб-каналі CREDO відповів на це запитання та пояснив, які існують винятки з правил.

Скільки разів на день можна причащатися

Щоб знайти точну відповідь на запитання щодо причастя, священник Римо-Католицької Церкви порадив звертатися до Катехизму Католицької Церкви або Кодексу канонічного права. Згідно з Каноном 917 Кодексу (від 1983 року), вірянин, який вже прийняв пресвяте причастя, може того ж дня зробити це вдруге, але винятково під час звершення Євхаристії, у якій бере безпосередню участь. Тобто загальне правило церковного права дозволяє приймати Святе Причастя максимум двічі на добу.

Однак отець Микола наголосив, що з цього правила є один важливий виняток – останнє Святе Причастя. Якщо людина вже двічі причащалася протягом дня на службах, але раптово опинилася при смерті, священник може провести таїнство хворих, а разом із ним і причастя. Лише в такому критичному випадку можливе третє причастя за добу.

Відповідаючи на запитання, чи варто прагнути приймати причастя якомога частіше, отець Микола Мишовський закликав задуматися над сенсом таїнства.

Базове питання: а навіщо? Багато речей робляться на напівавтоматі. Тому я б сказав, що навіть один раз прийняти причастя усвідомлено і правильно – це вже досить велике завдання. Йдеться про щось набагато більше, ніж просто підхід "чим більше, тим краще",

– підкреслив священник.

Священник РКЦ про Святе Причастя: дивіться відео онлайн

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