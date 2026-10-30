Скільки разів на день можна причащатися: священник розставив крапки над "і"

Втім, чи справді це так? Католицький священник Микола Мишовський на ютуб-каналі CREDO відповів на це запитання та пояснив, які існують винятки з правил.

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Скільки разів на день можна причащатися

Щоб знайти точну відповідь на запитання щодо причастя, священник Римо-Католицької Церкви порадив звертатися до Катехизму Католицької Церкви або Кодексу канонічного права. Згідно з Каноном 917 Кодексу (від 1983 року), вірянин, який вже прийняв пресвяте причастя, може того ж дня зробити це вдруге, але винятково під час звершення Євхаристії, у якій бере безпосередню участь. Тобто загальне правило церковного права дозволяє приймати Святе Причастя максимум двічі на добу.

Однак отець Микола наголосив, що з цього правила є один важливий виняток – останнє Святе Причастя. Якщо людина вже двічі причащалася протягом дня на службах, але раптово опинилася при смерті, священник може провести таїнство хворих, а разом із ним і причастя. Лише в такому критичному випадку можливе третє причастя за добу.

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Відповідаючи на запитання, чи варто прагнути приймати причастя якомога частіше, отець Микола Мишовський закликав задуматися над сенсом таїнства.

Базове питання: а навіщо? Багато речей робляться на напівавтоматі. Тому я б сказав, що навіть один раз прийняти причастя усвідомлено і правильно – це вже досить велике завдання. Йдеться про щось набагато більше, ніж просто підхід "чим більше, тим краще"– підкреслив священник.

Священник РКЦ про Святе Причастя: дивіться відео онлайн

Раніше ми розповідали, чи можна християнам займатися йогою.