10 жовтня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

10 жовтня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія і Євлампії. Вони присвятили своє життя служінню Богу.

У цей день наші предки збирали лікарські трави та робили з них обереги. Про Дні ангела й інші свята 10 жовтня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті мучеників Євлампія і Євлампії

Рідні брат і сестра Євлампій та Євлампія мешкали в Нікомидії на початку IV століття за правління імператора Максиміана. Коли Євлампій дізнався про імператорський указ щодо страти християн, він відкрито виступив проти таких дій правителя. За це місцева влада заарештувала чоловіка та змусила обирати між зреченням релігії і тортурами. Християнин відмовився підкоритися, тому кати піддали його жорстоким знущанням. Згодом мученик попросив відвести його до язичницького храму. У святилищі він наказав ідолу впасти, і статуя миттєво розбилася – це спонукало свідків заговорити про могутність Спасителя. Невдовзі перед суддями постала сестра засудженого і публічно визнала свою віру. Язичники наказали спалити обох родичів, але вогонь у розпеченій печі не завдав їм шкоди. Зрештою кат обезголовив брата, а Євлампія померла від отриманих під час катувань ран.

Хто святкує День ангела 10 жовтня

За новоюліанським календарем, 10 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим та Яків.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 10 жовтня відзначають Всесвітній день ментального здоров'я. Його встановила Всесвітня організація здоров'я (ВООЗ) у 1992 році. У цей день заведено говорити про турботу про ментальне здоров'я, яка є критично важливою для особистого добробуту.

Також сьогодні святкують Всесвітній день інклюзивності, Всесвітній день музики, Всесвітній день каші та Міжнародний день режисури.