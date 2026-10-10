В этот день наши предки собирали лекарственные травы и делали из них обереги. О днях ангела и других праздниках 10 октября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

День памяти мучеников Евлампия и Евлампии

Родные брат и сестра Евлампий и Евлампия жили в Никомидии в начале IV века при правлении императора Максимиана. Когда Евлампий узнал об императорском указе о казни христиан, он открыто выступил против таких действий правителя. За это местные власти арестовали мужчину и заставили выбирать между отречением от веры и пытками. Христианин отказался подчиниться, поэтому палачи подвергли его жестоким издевательствам. Впоследствии мученик попросил отвести его в языческий храм. В святилище он приказал идолу упасть, и статуя мгновенно разбилась – это побудило свидетелей заговорить о могуществе Спасителя. Вскоре перед судьями предстала сестра осужденного и публично признала свою веру. Язычники приказали сжечь обоих родственников, но огонь в раскаленной печи не причинил им вреда. В конце концов палач обезглавил брата, а Евлампия умерла от ран, полученных во время пыток.

Кто отмечает День ангела 10 октября

По новоюлианскому календарю 10 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Павел, Сергей, Степан, Ефим и Иаков.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1992 году. В этот день принято говорить о заботе о психическом здоровье, которая имеет решающее значение для личного благополучия.

Также сегодня отмечают Всемирный день инклюзивности, Всемирный день музыки, Всемирный день каши и Международный день режиссуры.