Яке церковне свято у суботу, 14 листопада: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

14 листопада віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа. Він був наймолодшим учнем Ісуса Христа.

У цей день наші предки проводили час з родиною та продовжували підготовку до зими. Про Дні ангела й інші свята 14 листопада – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті святого апостола Пилипа

Апостол Пилип народився у галілейському місті Віфсаїда та став одним із найвідданіших учнів Ісуса Христа. Він давно чекав на прихід Спасителя, тому без вагань відгукнувся на його заклик. За життя Пилип прославився багатьма дивами, серед яких зцілення хворих і воскресіння трагічно загиблого немовляти. Його служіння припало на період правління імператора Доміціана, який жорстоко переслідував християн. За проповідування Євангелія противники віри піддали апостола тортурам і розіп'яли на хресті. Навіть перед смертю святий зберігав непохитну віру, молився та просив прощення.

Хто святкує День ангела 14 листопада

За новоюліанським календарем, 14 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Олександр, Олексій, Аристарх, Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Теодор, Федір та Ганна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Вперше його відсвяткували у 1991 році за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної діабетичної федерації. У цей день заведено говорити про наслідки цукрового діабету, його профілактику та ускладнення.

Також сьогодні святкують Міжнародний день логопеда та День операційної медичної сестри.