14 жовтня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

14 жовтня віряни вшановують пам'ять святої преподобної Параскеви Сербської. Вона віддано служила Господу протягом свого життя.

У цей день наші предки пекли млинці та пригощали ними сусідів. Про Дні ангела й інші свята 14 жовтня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті святої Параскева Сербська

Параскева народилася в Сербії в XI столітті в християнській родині. З ранніх років вона вивчала Святе Письмо та регулярно відвідувала храм. Втративши батьків, дівчина продала спадок, роздала гроші нужденним і вирушила до Царгорода. У місті вона прийняла чернечий постриг і п'ять років мешкала при храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Згодом черниця здійснила паломництво до Святої Землі та оселилася в Йорданській пустелі. Там Параскева вела аскетичне життя, зокрема невпинно молилася, дотримувалася суворого посту та харчувалася лише дикими злаками. Незадовго до смерті їй з'явився ангел і звелів повернутися на батьківщину. Параскева відійшла у вічність у рідному селі, де місцеві жителі її і поховали.

Хто святкує День ангела 14 жовтня

За новоюліанським календарем, 14 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро та Параска.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 14 жовтня Україна відзначає річницю заснування Української повстанської армії – військово-політичного формування національного визвольного руху. Історичним початком існування УПА став саме цей день у 1942 році, коли командири утворили перший бойовий підрозділ у місті Сарни на Рівненщині. На державному рівні пам'ятну дату запровадив Віктор Ющенко, який підписав відповідний президентський указ у 2006 році.

Також сьогодні святкують Всесвітній день стандартизації, Всесвітній день екологічної освіти, Всесвітній день майбутнього без карієсу та Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров'я.