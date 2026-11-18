18 листопада віряни вшановують пам'ять святого мученика Романа Кесарійського. Він віддано служив Господу за часів гоніння християн.

У цей день наші предки проводили час у сімейному колі. Про Дні ангела й інші свята 18 листопада – розповідає Паломницький центр Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці від святої Анни міста Борислава.

День пам'яті святого мученика Романа Кесарійського

Диякон із Кесарії Палестинської відкрито проповідував християнство в Антіохії у часи жорстоких переслідувань імператора Галерія. За таку сміливість правителі піддали чоловіка нелюдським катуванням. Зокрема, його жорстоко били, обливали розпеченим оловом і шматували тіло. Попри пекельний біль, проповідник не зрікся власних переконань. Під час суду він присоромив свого мучителя, коли навів як приклад маленького хлопчика Варуха, котрий так само незламно зустрів загибель за віру. Згодом кати розпалили вогнище для спалення Романа, однак раптова злива загасила вогонь. Навіть коли слуги імператора відрізали мученику язик, він дивовижним чином зберіг дар мови та продовжив славити Бога на очах у враженого натовпу. Врешті-решт у 303 році тюремники задушили святого в камері, а пізніше віряни перевезли його мощі до Царгорода.

Хто святкує День ангела 18 листопада

За новоюліанським календарем, 18 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Платон, Роман і Микола.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 18 листопада відзначають День сержанта Збройних Сил України. Його запровадили у 2019 році Указом тодішнього президента Петра Порошенка. Головна мета свята – вшанувати особливу роль сержантського та старшинського корпусу. Нині слід подякувати тим, хто стоїть на захисті суверенітету та територіальної цілісності України й щодня ціною власного здоров'я і життя наближає перемогу.

Також сьогодні святкують ​​Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації та День народження Мікі Мауса.