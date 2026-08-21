21 серпня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

21 серпня віряни вшановують пам'ять святого апостола Тадея. Він був одним з 70 учнів Ісуса Христа.

У цей день наші предки збирали ожину та яблука. Про Дні ангела й інші свята 21 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого апостола Тадея

Тадей народився в сирійському місті Едеса та був євреєм за походженням. Одного разу хлопець вирушив до Єрусалима на свято. Там Тадей почув проповідь Івана Хрестителя, після чого прийняв хрещення у водах Йордану та залишився жити в Палестині. Згодом святий приєднався до послідовників Ісуса Христа і потрапив до числа 70 апостолів, покликаних нести християнське вчення різним народам. Після Вознесіння Христа проповідник вирушив із місією землями Сирії та Месопотамії. У рідній Едесі він навернув до нової віри князя Авгаря разом із багатьма містянами. Праведник рішуче відмовився від щедрих дарів місцевого правителя і пішов проповідувати далі. Свій земний шлях святий апостол мирно завершив у 44 році.

Хто святкує День ангела 21 серпня

За новоюліанським календарем, 21 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Олександр і Павло.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 21 серпня вшановують Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. Його заснувала Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у 2017 році. Сьогодні традиційно згадують тих, хто загинув через теракти.

Також сьогодні святкують День поета, День без косметики і макіяжу та Всесвітній день Аватара.