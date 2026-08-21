У цей день наші предки збирали ожину та яблука. Про Дні ангела й інші свята 21 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого апостола Тадея

Тадей народився в сирійському місті Едеса та був євреєм за походженням. Одного разу хлопець вирушив до Єрусалима на свято. Там Тадей почув проповідь Івана Хрестителя, після чого прийняв хрещення у водах Йордану та залишився жити в Палестині. Згодом святий приєднався до послідовників Ісуса Христа і потрапив до числа 70 апостолів, покликаних нести християнське вчення різним народам. Після Вознесіння Христа проповідник вирушив із місією землями Сирії та Месопотамії. У рідній Едесі він навернув до нової віри князя Авгаря разом із багатьма містянами. Праведник рішуче відмовився від щедрих дарів місцевого правителя і пішов проповідувати далі. Свій земний шлях святий апостол мирно завершив у 44 році.

Хто святкує День ангела 21 серпня

За новоюліанським календарем, 21 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Олександр і Павло.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

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Що ще відзначають

Щороку 21 серпня вшановують Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. Його заснувала Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у 2017 році. Сьогодні традиційно згадують тих, хто загинув через теракти.

Також сьогодні святкують День поета, День без косметики і макіяжу та Всесвітній день Аватара.