25 листопада віряни вшановують пам'ять святого священномученика Климента. Він протягом тривалого часу керував Римською Церквою.

У цей день наші предки завершували весільний сезон. Про Дні ангела й інші свята 25 листопада – пише Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Климента

Майбутній святий народився в Римі у заможній родині й рано втратив батьків, проте походження допомогло йому здобути блискучу освіту. Одного разу юнак вирушив на Схід, де зустрів апостола Павла. Ця доленосна зустріч спонукала Климента прийняти хрещення та присвятити життя служінню Богу. Повернувшись до столиці, він очолив Римську Церкву й протягом дев'яти років активно підтримував місцеву громаду вірян. Однак у ті часи імперією керував язичник Траян, який жорстоко переслідував нову релігію. Дізнавшись про активну діяльність єпископа, правитель відправив його у заслання до Криму. Навіть на каторзі поблизу Херсонеса Климент не припиняв проповідувати, тож християнство швидко знайшло відгук серед жителів півострова. Розгніваний успіхами засланця імператор наказав негайно втопити його в морі. Згодом віряни знайшли останки мученика та перенесли частину святих мощей назад до Риму.

Хто святкує День ангела 25 листопада

За новоюліанським календарем, 25 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен та Ярослав.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок. Його запровадила Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у 1999 році. До речі, дату свята обрали не просто так. Саме 25 листопада 1960 року сестер Мірабаль, які брали участь у повстанні проти Рафаеля Трухільо, лідера Домініканської Республіки, жорстоко вбили. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про проблеми, перед якими щодня у світі постають тисячі жінок, і запропонувати шляхи розв'язання цих труднощів.

Також сьогодні святкують День супу гаспачо.